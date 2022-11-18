Espectacular demolición de Central eléctrica de carbón en Rumanía

Dos torres de lo que una vez fue una central eléctrica de carbón en Rumanía fueron escenario de una espectacular demolición dejando espacio para la construcción de una planta nuclear propuesta. La central no funcionaba desde hace 13 años. Utilizaba carbón, petróleo y gas como combustible, pero la actividad se detuvo debido a los altos costos operativos y la contaminación excesiva

Primero se derrumbó la chimenea de 208 metros. La dinamita se colocó en 600 puntos que formaban dos cinturones a diferentes alturas.

280 kilogramos de dinamita para demolición

Luego también se derrumbó la torre de enfriamiento de 100 metros de altura, la más grande del país. 280 kilogramos de dinamita convirtieron los dos edificios de la central eléctrica en escombros en solo 25 segundos.

Espectacular demolición

Los lugareños se reunieron para ver cómo una pila de humo y una torre de enfriamiento en la ciudad de Doicesti, a unos 90 kilómetros al noroeste de Bucarest, se derrumbaron de manera espectacular después de explosiones controladas.

Una empresa estadounidense, en sociedad con Nuclear-eléctrica, construirá allí seis pequeños reactores modulares, los primeros en Europa. Producirían energía barata y libre de carbono, utilizando tecnología Small Modular Reactor (SMR).

Preocupación de los lugareños

La propuesta ha despertado la preocupación de los lugareños y de los activistas ambientales de Greenpeace que se manifestaron en la ciudad en contra del proyecto el 3 de noviembre, diciendo que no se consultó adecuadamente a los lugareños y que no se ha demostrado que la tecnología que usaría la planta sea segura.

En su sitio web, NuScale afirma altos estándares de seguridad y un sistema de seguridad de "Triple Corona" que, según dice, apaga y auto enfría un reactor indefinidamente, incluso sin operación o fuente de alimentación.

NuScale y el operador de energía nuclear de Rumanía, Nuclear eléctrica, dicen que el proyecto, si sigue adelante, ayudaría a Rumania a reducir su dependencia de los combustibles fósiles y generaría puestos de trabajo para la economía local.

En septiembre, el ministro de Energía rumano, Virgil Popescu, dijo que también esperaba que el proyecto ayudara a Rumanía a convertirse en un centro regional para la producción de la tecnología SMR.

Proyecto de Energía Libre de Carbono

NuScale espera construir su primera planta, el Proyecto de Energía Libre de Carbono con múltiples SMR, en el Laboratorio Nacional de Idaho, Estados Unidos. El primero entraría en funcionamiento en 2029 y la planta estaría en pleno funcionamiento en 2030.

Además de Rumania, NuScale también quiere construir plantas en Polonia y Kazajistán.

