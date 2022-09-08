El mundo del espectáculo reacciona a la muerte de la Reina Isabel II

Tras anunciarse la muerte de la Reina Isabel II este jueves 8 de septiembre, el mundo del espectáculo expresó sus condolencias a la familia real británica y reacciones a través de las redes sociales.

De los primeros en reaccionar fue el cantante Elton John, quien en su mensaje aseguró que la Reina Isabel II fue gran parte de su vida desde la infancia hasta hoy.

“Junto con el resto de la nación, me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel . Fue una presencia inspiradora con la que estar cerca y guió al país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y oscuros con gracia, decencia y genuina calidez. La reina Isabel ha sido una gran parte de mi vida desde la infancia hasta el día de hoy, y la extrañaré mucho”.

Ozzy Osbourn dijo que es devastador pensar en Inglaterra sin la Reina Isabel II.

“Lloro con mi país el fallecimiento de nuestra más grande Reina . Con gran pesar digo que es devastador pensar en una Inglaterra sin la Reina Isabel II”.

I mourn with my country the passing of our greatest Queen. With a heavy heart I say it is devastating the thought of England without Queen Elizabeth II pic.twitter.com/JZYXGRz2hb — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 8, 2022

Dame Shirley Bassey escribió en Twitter que la Reina Isabel II fue una persona inspiradora, llena de coraje e icónica en Reino Unido.

“Hay una razón por la cual Su Majestad la Reina fue admirada no solo en casa sino en todo el mundo. A través del triunfo y la adversidad, su devoción por nuestro país ha abarcado épocas de cambios sin precedentes. En todo ese tiempo se mantuvo firme, digna, inspiradora. Su coraje fue poderoso, su ejemplo icónico. Ella era una fuerza imparable. Su Majestad, desde el fondo de mi corazón le agradezco todo lo que ha hecho. Te extrañaré profundamente. Dama Shirley Bassey.

Paul Mccartney se despidió de la Reina Isabel II con un mensaje deseándole bendiciones: "Dios bendiga a la Reina Isabel II Que en paz descanse Larga vida al Rey".

God bless Queen Elizabeth II

May she rest in peace

Long live The King



Paul McCartney pic.twitter.com/fK9wXqkAsa — Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 8, 2022

Mick Jagger también mandó su pesame al hijo de la Reina Isabel II: "Durante toda mi vida, Su Majestad, la Reina Isabel II siempre ha estado ahí. En mi infancia puedo recordar ver los momentos destacados de su boda en la televisión. La recuerdo como una hermosa joven, a la muy querida abuela de la nación. Mi más sentido pésame está con la familia real".

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK — Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022

Yoko Ono: “Nos gustaría enviar nuestro más sentido pésame a la familia real tras el fallecimiento de Su Majestad, la Reina Isabel II; una mujer fuerte y poderosa cuyo reinado de setenta años fue servido con integridad, dignidad, gracia y compasión. Con amor, Yoko y Sean Ono Lennon”.

We would like to send out deepest sympathy to the Royal family following the passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II; a strong and powerful woman whose seventy year reign was served with integrity, dignity, grace and compassion. With love, Yoko and Sean Ono Lennon. pic.twitter.com/sNxcwwDlkm — Yoko Ono ☮️🏳️ (@yokoono) September 8, 2022

La actriz Helen Mirren, que interpretó a la Reina Isabel II en la película "The Queen" también mandó un mensaje: "Estoy orgulloso de ser Elizabeth. Lamentamos a una mujer que, con o sin la corona, fue el epítome de la nobleza".

Futbolistas conmemoran a la Reina Isabel II

En el futbol no permanecieron al margen. Durante el encuentro entre el Manchester United y la Real Sociedad rindieron homenaje antes de su partido de la Europa League con la Real Sociedad, mientras que los jugadores del West Ham y el FCSB del equipo rumano hicieron lo mismo antes de su partido de la Europa Conference League.

Manchester United shares the sorrow of the entire nation following the announcement from Buckingham Palace on the passing of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/QwLRZ9z4yf — Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022

Harry Kane, delantero estrella del Tottenham y capitán de la selección de Inglaterra: "Mis pensamientos están con la Familia Real en este momento tan difícil. La Reina fue una inspiración increíble y será recordada por sus increíbles años de servicio a este país. Descanse en paz, Su Majestad".

My thoughts are with the Royal Family at this very difficult time. The Queen was an amazing inspiration and will be remembered for her incredible years of service to this country. Rest in peace, Your Majesty. https://t.co/Tj0NrDpWBo — Harry Kane (@HKane) September 8, 2022

Mandatarios y líderes políticos también reaccionaron a la muerte de la Reinsa Isabel II.