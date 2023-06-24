Estados Unidos sancionó a dos espías rusos acusados de influir en elecciones

Estados Unidos impuso sanciones a dos espías rusos que intentaron interferir en unas elecciones locales como parte de las "operaciones globales de influencia maligna" de Moscú, informó el Departamento del Tesoro.

Yegor Sergeyevich Popov y Aleksei Borisovich Sukhodolov, ambos miembros del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, han trabajado para socavar los procesos democráticos en Estados Unidos y otros países a través de una red de co-conspiradores, dijo el departamento de Tesoro.

Agregó que ambos han trabajado con Aleksandr Viktorovich Ionov, un ruso que el Departamento de Justicia acusó el año pasado de llevar a cabo un esfuerzo de varios años para utilizar grupos políticos en Florida, Georgia y California para interferir en las elecciones.

Estados Unidos no tolerará amenazas a nuestra democracia, y la acción de hoy se basa en el enfoque de todo el gobierno para proteger nuestro sistema de gobierno representativo. Brian Nelson / Funcionario del Departamento del Tesoro

El departamento no dijo de qué elecciones concretas se acusa a los dos espías rusos de intentar influir.

US sanctions Russian intelligence officers who tried to interfere in a US election – live https://t.co/fM2Bz84oSX — Guardian news (@guardiannews) June 23, 2023

¿Qué más dijo la justicia de Estados Unidos sobre los espías rusos?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que los individuos designados son oficiales del Servicio Federal de Seguridad (FSB) para la Protección del Sistema Constitucional y la Lucha contra el Terrorismo.

Confirmaron que estas los agentes trabajaron para socavar los procesos democráticos en Estados Unidos y otros países a través de una red de cooptados.

¿Cuáles son las sanciones de Estados Unidos contra los espías rusos?

Estados Unidos confirmó que los bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados.

Además, todas las entidades que pertenezcan, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más a una o más personas bloqueadas también serán bloqueadas.

A menos que lo autorice una licencia general o específica expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), o que esté exenta, la normativa prohíbe en general todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o en tránsito por este país) que impliquen bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otro modo.

Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen determinadas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de una acción coercitiva.

Las prohibiciones por parte de las autoridades de Estados Unidos incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquiera de dichas personas.