Familias migrantes en aumento provocan declaratoria de estado de emergencia en Massachusetts

Este martes 8 de agosto de 2023, Maura T. Healey, gobernadora del estado de Massachusetts, declaró el estado de emergencia en la entidad debido a que se presenta una falta de albergues migratorios ante el reciente aumento de familias migrantes que buscan refugio.

En un comunicado, la gobernadora demócrata, señaló que el estado de emergencia sirve como un aviso para el Gobierno del presidente Joe Biden y el mismo estado Massachusetts, acerca de la "insostenible" situación, esto debido a que se recrudece la actual crisis de vivienda asequible que enfrenta el estado.

We met newly arrived families seeking safety and shelter in MA with compassion & resources, but our shelter system is stretched thin.



With this state of emergency, I'm delivering an urgent appeal to the federal govt: remove barriers standing between new arrivals & opportunity. pic.twitter.com/BL0RXEOMPv — Maura Healey (@MassGovernor) August 8, 2023

Más de 20 mil migrantes viven en refugios de Massachusetts

Cifras oficiales recientes señalan que en el estado de Massachusetts hay más de cinco mil 600 familias migrantes, cifra que se traduce en más de 20 mil personas, incluyendo a niños y a embarazadas, que viven en los refugios de Massachusetts.

La gobernadora Healey también envió una carta al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en donde recalcó que los permisos de trabajo para los migrantes eran esenciales con la finalidad de abordar la crisis, por lo que pidió que se acelere el proceso de expedición. Healey también solicitó que se incrementen los fondos asignados de parte del gobierno federal para que los estados como Massachusetts, puedan proveer refugio y servicios a las familias migrantes.

We’ve also seen cities and towns, businesses, faith organizations, and residents step up to help others in their time of need. Everyone has something to offer, and no act is too small. To find a way to help, visit https://t.co/QKJJK3qSk9. — Maura Healey (@MassGovernor) August 8, 2023

Llamado a organizaciones religiosas y comunitarias para que ayuden a los migrantes

“En los últimos meses, la demanda ha aumentado a niveles que nuestro sistema de refugio de emergencia no puede satisfacer, especialmente porque la cantidad de familias que pueden salir de los refugios ha disminuido debido a la falta de opciones de vivienda asequible y las barreras para conseguir trabajo", señaló la gobernadora de Massachusetts quien reiteró su llamado a las organizaciones religiosas y comunitarias para que continúen colaborando con el estado para atender a los migrantes.

De hecho la gobernadora demócrata calificó como de un "milagro" al trabajo hecho por su estado en conjunto con las organizaciones comunitarias que han respondido a la crisis de migrantes al ampliar la capacidad de los refugios en más de un 75 por ciento tan solo en este último año.