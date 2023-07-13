Los miembros de la Guardia Nacional de Vermont se preparan para responder a más operaciones de rescate e inundaciones repentinas después de que las lluvias históricas causaran estragos en el estado.

Los sargentos Ethan Zawisza y Dennis Núñez, parte de la Fuerza de Reacción Rápida de Vermont, se embarcaron en una misión de reconocimiento para monitorear los niveles de agua en las presas desbordadas en todo el estado.

Las imágenes de las represas Winooski y Essex Junction mostraron que el agua se movía violentamente después de días de intensas lluvias que azotaron el área, lo que provocó evacuaciones y dejó a las ciudades sumergidas.

El Sargento Núñez y Zawisza recorrieron el área utilizando un Vehículo Táctico Medio Ligero (LMTV), un vehículo militar que puede transitar por aguas profundas y remolcar a los automovilistas atascados. En las últimas 24 horas han rescatado a 28 personas.

Dennis Núñez / Guardia Nacional:

“Somos parte de la Fuerza de Reacción Rápida o QRF. Nuestra responsabilidad es básicamente estar listos para funcionar en 24 horas o menos en caso de una emergencia estatal”.

Vermont y otros estados del noreste apenas tuvieron tiempo de recuperarse de las históricas inundaciones de los últimos días, cuando el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó más lluvias intensas en partes de Nueva Inglaterra, donde los ríos y arroyos ya están altos.

Las autoridades de Vermont calificaron las inundaciones como las peores desde que el huracán Irene llegó al estado de Nueva Inglaterra como tormenta tropical en 2011 y causó daños por unos 750 millones de dólares y siete muertes en el estado.

Las inundaciones golpean fuerte en Vermont. La escena quedó registrada por imágenes satelitales que muestran el antes y después del paso del agua. https://t.co/r48kLXdkff — CNN en Español (@CNNEE) July 12, 2023

Estado de emergencia en Vermont; se esperan más lluvias para el fin de semana

El sargento Dennis Núñez asegura que la experiencia que les dejó el golpe del huracán Irene, les servirá para mitigar los daños de las lluvias y las inundaciones en Vermont: "creo que la experiencia es de hace 12 años con Irene, el huracán Irene, realmente, ya sabes, marcó la pauta de lo que podíamos esperar. No es que esperáramos algo tan devastador o tan vasto como estas lluvias, pero tener esa pequeña, un poco de experiencia realmente ayuda a mitigar el daño que podría haber ocurrido. Entonces, ya sabes, vamos a aprender de esto y vamos a reconstruir a partir de esto".

Ethan Zawisza, otro de los sargentos de la Guardia Nacional de EU, dice que para los servicios de emergencia es difícil mantenerse al día con la rapidez con la que se dañan las cosas.

Zawisza señala que muchos de los problemas surgen no solo cuando el agua inunda las calles y las casas, sino también cuando los autos que intentan atravesar una zona anegada, terminan atrapados en la corriente.