Estado Mexicano ofrece disculpa pública a Digna Ochoa

En nombre del Estado Mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, encabezó el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano y ofreció una disculpa pública a la memoria de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y a sus familiares.

"Nos encontramos hoy aquí para reivindicar y dignificar su trabajo para resarcir y dignificar su memoria por ello ofrezco una disculpa pública a digna y a su familia por qué el estado mexicano no pudo garantizar su seguridad su integridad personal y por qué tampoco el estado mexicano garantizo su acceso pleno a la justicia. Ofrezco una disculpa pública por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias", expresó Encinas Rodríguez.

La defensora Digna Ochoa falleció de manera violenta el 19 de octubre del año 2001 a los 37 años de edad debido a un homicidio perpetrado en su contra por su activismo a favor de los derechos humanos de comunidades pobres del estado de Guerrero.

Fue el 19 de enero del 2022 cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en la que encontró al Estado Mexicano responsable internacionalmente por las graves faltas que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de esta activista.

“Nos encontramos aquí para reivindicar y dignificar su trabajo, para resarcir y dignificar su memoria.



"Por ello, ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicanos no pudo garantizar su seguridad ni integridad personal”, dijo @A_Encinas_R. pic.twitter.com/Rj4SjIhvPK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2022

En el evento, Alejandro Encinas, dijo que la activista Digna Ochoa dejó un legado en la defensa de los derechos humanos y en su trabajo en los pueblos indígenas y campesinos de Veracruz, Chiapas y Guerrero.

Nombran calle Digna Ochoa en la CDMX

A partir de este miércoles 19 de octubre, la calle Gabriel Hernández, ubicada frente a la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) cambia de nombre a Digna Ochoa y Plácido, en la colonia Doctores, así lo informó el Secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres.

La calle se ubica entre Dr. Lavista y Av. Dr. Río de la Loza, en la colonia Doctores, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.