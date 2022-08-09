Estados Unidos inaugura “bar sobrio” donde no venden alcohol

El nuevo bar sobrio “Awake” en Denver, Colorado, Estados Unidos, llamó la atención debido a que aunque el lugar se parece a otros centros de su tipo, este tiene una gran diferencia: en él no venden nada de alcohol.

Los fundadores de “Awake” describen el lugar como el “primer bar sobrio” que está abierto a cualquier persona que esté dispuesta a pasar un buen rato pero sin consumir bebidas con alcohol.

En el primer "bar sobrio" de Estados Unidos se pueden realizar cualquier tipo de eventos sociales, desde noches de solteros hasta eventos más formales, siempre y cuando se respete la única regla: nada de alcohol.

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Bar sobrio da opciones a trabajadores y clientes en Estados Unidos

Los dueños del lugar indicaron que el “bar sobrio” representa una nueva opción para las personas y además da tranquilidad a los empleados, ya que no tienen que lidiar con la gente que se pasa de copas.

Por lo que, la administradora de “Awake” dijo que se sentía cómoda con su trabajo: “Me encanta el ambiente.Me encanta no tener que preocuparme por recibir comentarios inapropiados”.

También la bartender dijo sentirse satisfecha con su empleo en el “bar sobrio” y disfrutar de las bebidas que prepara sin tener el efecto secundario que provoca el exceso de alcohol después de una fiesta.

"Estar en un entorno en el que todavía puedo ser yo misma, ser creativa, disfrutar de las bebidas y hacer felices a otras personas con estas bebidas, sin tener un efecto secundario negativo de beber".

Y sus clientes consideran que se trata de un lugar que le da la oportunidad de convivir a personas que luchan por mantenerse sobrias.

"He estado sobria durante un año y dos meses. Definitivamente es algo a lo que renuncias cuando dejas de beber, como socializar, por lo que es bueno tener un lugar donde puedes ir y hacerlo, sin sentir la presión de beber".

Ante el éxito que tiene el nuevo “bar sobrio” en Estados Unidos, sus propietarios ya planean abrir nuevas sucursales en Colorado, con la intención de atraer más clientes que les guste divertirse sin alcohol.

