Estados Unidos atraviesa crisis por consumo de fentanilo

Estados Unidos atraviesa por una crisis de consumo de fentanilo. Los gobiernos locales de todo el país reciben reclamos diarios de familias que perdieron a sus hijos por probar esta droga que se ha vuelto la más demandada.

La crisis de fentanilo está tan fuera de control que las escuelas en 14 estados ya están obligadas a tener en sus botiquines Narcan o Naloxone, medicamentos que se utilizan para rescatar a los niños en caso de una sobredosis.

El consumo de fentanilo es tan grande en Estados Unidos, que los narcotraficantes en Washington están buscando más distribuidores, lo que llevó a decenas de arrestos de narcos locales.

La policía realiza cada vez más redades que culminan con con una cantidad masiva de drogas y armas decomisadas. Lo que lleva a las autoridades a buscar urgentemente una solución para combatir la drogadicción aguda que crece en las escuelas y las familias.

|Reuters

Los muertos por fentanilo son cada vez más jóvenes en Estados Unidos

El fentanilo se empaqueta para atraer a niños y jóvenes porque es de fácil acceso, ya que se vende en muchas aplicaciones en las redes sociales. Lo que provoca que empiecen a consumirlo a temprana edad y que los muertos por sobredosis sean cada vez más jóvenes.

Solo en un condado en Santa Clara California, se reportaron 17 adolescentes muertos en los primeros nueve meses de 2022. Todos por consumir fentanilo.

Como el caso de Amy Neville, quien perdió a su hijo de 14 años por una sobredosis de fentanilo.

“Hay un mundo muy, muy oscuro en estas plataformas de redes sociales y está justo ahí, en los bolsillos de nuestros hijos”, declaró Neville.

Los estados de Estados Unidos están creando programas de tratamiento para combatir la crisis de drogadicción. Están abrumados por la enorme cantidad de niños que requieren ayuda.

Mientras tanto los que distribuyen drogas y narcóticos en Estados Unidos ven al mercado creciendo tanto que por eso están reclutando a distribuidores estadunidenses en ciudades grandes y pequeñas en toda la Unión.