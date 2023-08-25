Estados Unidos demandó a SpaceX por discriminar a solicitantes de asilo y refugiados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la empresa de cohetes y satélites SpaceX, propiedad de Elon Musk, por una presunta discriminación contra solicitantes de asilo y refugiados en la contratación.

"La demanda alega que, al menos desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2022, SpaceX disuadió rutinariamente a solicitantes de asilo y refugiados de presentar solicitudes y se negó a contratarlos o considerarlos, debido a su estatus de ciudadanía, en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

En ofertas de trabajo y declaraciones durante varios años, SpaceX afirmó -incorrectamente- que, según las regulaciones federales conocidas como leyes de control de exportaciones, sólo podía contratar ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, a veces llamados "titulares de tarjetas verdes", dijo el Departamento de Justicia.

El 16 de junio de 2020, el CEO de SpaceX, que entonces tenía aproximadamente 36 millones de seguidores en X, una plataforma de medios sociales antes conocida como Twitter, publicó: “La ley estadounidense requiere al menos una tarjeta verde para ser contratado en SpaceX, ya que los cohetes son tecnología armamentística avanzada.” Demanda de EE.UU. a SpaceX

El Departamento de Justicia también mencionó las publicaciones en línea del multimillonario propietario de la compañía, Elon Musk, como ejemplo de "declaraciones públicas discriminatorias".

La demanda citó una publicación de junio de 2020 en X, antes Twitter, en que Elon Musk dijo a sus entonces 36 millones de seguidores: "La ley estadounidense requiere que se contrate al menos (personas con) tarjetas verdes en SpaceX, ya que los cohetes son tecnología de armas avanzada".

SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

Justice Department Sues SpaceX for Discriminating Against Asylees & Refugees in Hiring



Asylees and Refugees With Relevant Information Should Contact the Justice Departmenthttps://t.co/DW7KfkgJF6 pic.twitter.com/r16Lrt8TpE — DOJ Civil Rights (@CivilRights) August 24, 2023

¿Qué más dice la demanda contra SpaceX?

La demanda del Departamento de Justicia alega que SpaceX discriminó a solicitantes de asilo y refugiados por su estatus de ciudadanía en múltiples fases del proceso de contratación. Por ejemplo:

* SpaceX disuadió a asilados y refugiados de solicitar puestos vacantes, mediante anuncios públicos, solicitudes de empleo y otras comunicaciones de contratación en línea que los excluían.

* SpaceX no tuvo en cuenta de forma equitativa las solicitudes presentadas por asilados y refugiados.

* SpaceX se negó a contratar a solicitantes de asilo y refugiados cualificados y rechazó repetidamente a solicitantes asilados y refugiados debido a su estatus de ciudadanía.

* SpaceX contrató solo a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2020.