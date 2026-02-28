EN VIVO: Estados Unidos e Israel atacan Irán hoy 28 de febrero; Trump confirma ofensiva militar

Estados Unidos e Israel activaron este 28 de febrero un ataque directo contra Irán . El propio Donald Trump confirmó el inicio de "operaciones de combate", colocando a Washington y a Tel Aviv en una confrontación abierta con Teherán.

La decisión llega después de semanas de advertencias sobre el programa nuclear iraní y el desarrollo de misiles de largo alcance . Trump aseguró que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear, mientras Israel respalda la acción militar y mantiene coordinación estratégica con Estados Unidos.

Irán ya anticipa represalias. La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán escala rápidamente y el escenario en Medio Oriente cambia minuto a minuto. Aquí te contamos en tiempo real lo que está ocurriendo y las reacciones oficiales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTADOS UNIDOS E ISRAEL ATACAN IRÁN HOY; TRUMP CONFIRMA “OPERACIONES DE COMBATE”