EN VIVO: Estados Unidos e Israel atacan Irán hoy 28 de febrero; Trump confirma ofensiva militar
Estados Unidos e Israel atacan Irán este 28 de febrero; Trump confirma operaciones de combate. Sigue al momento las acciones militares y reacciones oficiales.
Estados Unidos e Israel activaron este 28 de febrero un ataque directo contra Irán. El propio Donald Trump confirmó el inicio de "operaciones de combate", colocando a Washington y a Tel Aviv en una confrontación abierta con Teherán.
La decisión llega después de semanas de advertencias sobre el programa nuclear iraní y el desarrollo de misiles de largo alcance. Trump aseguró que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear, mientras Israel respalda la acción militar y mantiene coordinación estratégica con Estados Unidos.
Irán ya anticipa represalias. La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán escala rápidamente y el escenario en Medio Oriente cambia minuto a minuto. Aquí te contamos en tiempo real lo que está ocurriendo y las reacciones oficiales.
Irán declara como "objetivos legítimos" bases de Estados Unidos e Israel
La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que lanzó misiles contra bases israelíes y estadounidenses y advirtió que la ofensiva continuará. En un comunicado, afirmó que todos los recursos e intereses de Estados Unidos en la región son “objetivos legítimos” para sus fuerzas armadas.
Irán sostuvo que la operación forma parte de una represalia y que se mantendrá hasta que su enemigo sea “derrotado decisivamente”, en medio de la escalada con Israel y Estados Unidos.
Reuters reporta nuevas explosiones en Doha y Abu Dhabi cerca del aeropuerto
Testigos citados por Reuters reportaron una nueva ola de explosiones en Doha y Abu Dhabi en medio de la creciente tensión regional. Según la agencia, los estruendos se escucharon cerca del principal aeropuerto de Abu Dhabi, lo que generó alarma entre residentes.
Las detonaciones se producen mientras escala el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, ampliando la preocupación por una posible expansión en el Golfo.
Trump admite posible muerte de soldados estadounidenses en operaciones contra Irán
El presidente Donald Trump advirtió que las operaciones militares contra Irán podrían implicar bajas estadounidenses. En un mensaje difundido en redes sociales, señaló que su administración ha tomado medidas para minimizar los riesgos al personal desplegado en la región.
Sin embargo, afirmó que el régimen iraní representa una amenaza directa. Trump reconoció que podrían perderse vidas de soldados estadounidenses, aunque sostuvo que la ofensiva responde a una misión estratégica y de largo plazo.
Aerolíneas suspenden vuelos en Medio Oriente ante escalada regional
Varias aerolíneas internacionales suspendieron y cancelaron vuelos en Medio Oriente ante la escalada regional. Lufthansa anunció la suspensión de operaciones hacia y desde Tel Aviv, Beirut y Omán hasta el 7 de marzo, además de cancelar vuelos a Dubái durante el fin de semana. KLM canceló su ruta Ámsterdam-Tel Aviv programada para el sábado, mientras que Air France suspendió vuelos a Tel Aviv y Beirut del 28 de febrero.
Wizz Air detuvo todas sus operaciones hacia Israel, Dubái, Abu Dabi y Ammán hasta el 7 de marzo. Air Arabia también canceló vuelos a Irán, Irak y otros destinos de la región.
Embajada de Estados Unidos en Qatar alerta por posible amenaza de misiles
La Embajada de Estados Unidos en Qatar emitió una alerta urgente para sus ciudadanos ante una posible amenaza de misiles y ataques inminentes. A través de un aviso oficial, pidió a los estadounidenses permanecer resguardados hasta nuevo aviso y seguir estrictamente las indicaciones de seguridad.
La advertencia surge en medio de la creciente tensión en Medio Oriente tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán.
SRE pide a mexicanos evitar viajes a Irán e Israel y activa contacto consular ante crisis
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que sigue atenta a la situación en Medio Oriente ante la escalada entre Irán e Israel y llamó a las y los mexicanos a evitar viajes a ambos países. La SRE precisó que la Embajada de México en Irán mantiene contacto permanente con connacionales, quienes han manifestado su decisión de permanecer en ese país.
Asimismo, la Embajada de México en Israel continúa en comunicación con mexicanos y autoridades locales, sin que hasta el momento se hayan recibido solicitudes de asistencia consular. La Cancillería recomendó atender las indicaciones de las autoridades locales y recordó los números de emergencia: en Irán +989121224463 y en Israel 054-316-6717. También pidió registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior para mantener comunicación directa.
Primer ministro del Líbano advierte que no permitirá “aventuras” que comprometan al país
El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, advirtió que no permitirá que el país sea arrastrado a “aventuras” que pongan en riesgo su seguridad y unidad, en medio de la escalada regional.
Sin mencionar directamente a Hezbolá, el mensaje fue interpretado como una señal al grupo respaldado por Irán. Salam pidió prudencia y llamó a priorizar los intereses del Líbano ante los graves acontecimientos que involucran a Israel e Irán.
Irán lanza misiles y drones contra Israel en respuesta a los ataques
Irán confirmó el lanzamiento de misiles y drones contra Israel como respuesta a los recientes ataques en su territorio. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria informó que se trata de una primera ola ofensiva, según la agencia Tasnim y el medio internacional Reuters.
Pentágono bautiza como “Operación Furia Épica” los ataques de Estados Unidos contra Irán
El Pentágono confirmó que los ataques de Estados Unidos contra Irán fueron denominados “Operación Furia Épica”. El nombre oficial identifica la ofensiva militar anunciada por Donald Trump este 28 de febrero y forma parte del despliegue coordinado junto con Israel en la región.
La designación es utilizada por el Departamento de Defensa para referirse a las acciones aéreas y estratégicas dirigidas contra objetivos vinculados al programa nuclear y capacidad militar iraní.
