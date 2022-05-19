Estados Unidos concede a empresarios nuevos visados para trabajadores

Estados Unidos concederá a los empresarios hasta 35.000 nuevos visados H-2B para trabajadores temporeros extranjeros para empleos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, según un comunicado del Gobierno publicado en internet el miércoles.

La ampliación de los visados H-2B, utilizadas para contratar a paisajistas, amas de casa, trabajadores de hoteles y de la construcción y de ferias, entre otros, para la temporada de vacaciones del verano boreal, se produce en medio de un crecimiento récord del empleo y de la escasez de mano de obra en Estados Unidos.

Los empresarios se han estado preparando para recibir a los viajeros de verano tras dos años de pandemia, y el aumento de la demanda ha provocado la preocupación por las posibles largas colas y otros problemas.

El aviso de los departamentos de Seguridad Nacional y de Trabajo está dirigido a los empresarios de Estados Unidos que se enfrentan a un "daño irreparable" si no pueden conseguir trabajadores adicionales y tiene como objetivo "proporcionar una flexibilidad de movilidad temporal".

En enero, los funcionarios habían concedido 20.000 visados adicionales -también para trabajadores H-2B que suelen ser temporales y en trabajos no agrícolas- en medio de la reducción de la participación en la fuerza laboral.

Las autoridades políticas de Estados Unidos se han concentrado en intentar que más estadounidenses se incorporen a la fuerza de trabajo mientras lidian con la alta inflación, el aumento de los precios de la gasolina y otros problemas dos años después del inicio de la pandemia de COVID-19.

