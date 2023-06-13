Nuevo apoyo a Ucrania: Estados Unidos le enviará 325 millones de dólares en ayuda militar

Estados Unidos confirmó un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania: 325 millones de dólares. El objetivo de este dinero es enviarlo en forma de municiones para sistemas de defensa antiaérea, municiones de todo tipo y vehículos.

Este anuncio se produce luego de la reunión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg. También se produce después de la contraofensiva ucraniana contra Rusia.

El apoyo que estamos prestando juntos a Ucrania está marcando ahora la diferencia en el campo de batalla mientras hablamos, porque la ofensiva está lanzada y los ucranianos están haciendo progresos. Jens Stoltenberg / Secretario General de la OTAN

Este es el paquete número 40 de ayuda militar que el país norteamericano le proporciona a Ucrania. Los apoyos económicos y armamentistas hacen parte de un programa que le permite a Biden transferir artículos y servicios de las reservas estadounidenses sin la aprobación del Congreso durante una emergencia.

Como parte de la ayuda militar, Estados Unidos enviará munición adicionalpara sus Sistemas Nacionales Avanzados de Misiles Tierra.Aire (NASAMS), munición para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS), munición para obuses de 155 mm, sistemas antiaéreos Stinger y armas antitanque.

Además, el paquete que enviará Estados Unidos, incluye 15 vehículos de combate Bradley, 10 vehículos blindados de transporte de soldados Stryker, equipos de comunicaciones seguras y más de 22 millones de cartuchos de munición para armas ligeras.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente 40.000 millones de dólares en seguridad a Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

Сьогодні ми надаємо більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити Україну від російських ракет і безпілотників, і більше бронетехніки, щоб допомогти українцям відвоювати свою землю. Ми єдині з Україною сьогодні, і ми будемо продовжувати підтримувати вас у майбутньому. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 13, 2023

La OTAN y Estados Unidos como aliados de Ucrania

La visita de Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, se produjo mientras Ucrania intenta recuperar el terreno tomado por los rusos como parte de una contraofensiva largamente esperada frente los invasores.

"Aún es pronto, pero lo que sí sabemos es que cuanto más territorio sean capaces de liberar los ucranianos, más fuerza tendrán en la mesa de negociaciones", dijo Jen Stoltenberg, Secretario General de la OTAN.

Dijo que se prometerá más ayuda en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Vilna (Lituania) a mediados de julio.

"Eso es exactamente lo que haremos cuando nos reunamos -todos los líderes de la OTAN- en la cumbre de Vilna, donde (acordaremos) mantener e intensificar nuestro apoyo a Ucrania", afirmó.

Jens Stoltenberg visitó la Casa Blanca en un contexto de preguntas sobre si se prorrogará su mandato en Bruselas. Actualmente está previsto que abandone el cargo a finales de septiembre, tras nueve años en el puesto.

Biden, que ha tratado de mantener unidos a los aliados de la OTAN frente a Rusia desde que estalló la guerra en febrero de 2022, afirmó: "Dios quiera que seamos capaces de mantener esta unidad".