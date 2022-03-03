Estados Unidos alerta por fraude en extensión de pagos de visa

La Embajada de Estados Unidos en México alertó sobre un fraude que realizan personas ajenas a la embajada a los solicitantes de visas, prometiendo una extensión de la vigencia del pago de dicho trámite a cambio de una “cuota”.

A través de un mensaje compartido en redes sociales, la embajada de Estados Unidos informó que recibieron reportes de personas que ofrecen un beneficio inexistente a los solicitantes de visas, cobrándoles una tarifa adicional.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que los estafadores operan en línea y en persona en las inmediaciones del Centro de Atención a Solicitantes (CAS), donde se les acercan a las víctimas y los convencen de dar el supuesto pago adicional.

Por lo que recordaron que el Departamento de Estado de Estados Unidos extendió la vigencia de los pagos de visa hasta el 30 de septiembre de 2023 para todos los solicitantes afectados por los cierres, y no será necesario pagar un costo adicional.

La Embajada añadió que todos los solicitantes que no pudieron programar una cita de visa debido a que las operaciones consulares de rutina fueron suspendidas por la pandemia de Covid-19, pueden programar o asistir a una cita de visa con la tarifa ya pagada.

¿Cómo evitar ser víctima de un fraude con el pago de la visa?

Debido a la alerta de fraude en pagos de la visa, la embajada de Estados Unidos dio algunas recomendaciones para evitar ser víctima de un fraude con esta modalidad.

La embajada pidió evitar acercarse a personas ajenas al CAS que no se identifiquen plenamente como personal del mismo y no proporcionar información personal a gestores de visas o terceras personas, ya que podrían utilizar la información sin tu permiso.

Recomendó no pagar tarifas adicionales para solicitud de una visa ni de ningún otro trámite si no es autorizado por el CAS. Recomendó evitar contactar a personas que “pueden ayudarte si les pagas”, ya que solo el personal que se encuentra en el CAS te informará si hay algún problema con tu solicitud de visa.

