Estados Unidos atraviesa su peor inflación en más de 40 años

En marzo pasado, en Estados Unidos la inflación aumentó al máximo en 40 años; la guerra de Rusia contra Ucrania impulsó el costo de la gasolina a niveles récord, lo que cimentó el caso para un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el próximo mes.

El índice de precios al consumidor aumentó un 1,2% el mes pasado, la mayor ganancia mensual desde septiembre de 2005, dijo el Departamento de Trabajo. El IPC avanzó 0,8% en febrero.

Los precios de la gasolina en promedio se dispararon a un máximo histórico de $4.33 por galón en marzo, según AAA. Si bien la gasolina fue el principal impulsor de la inflación el mes pasado, los alimentos y los servicios, como el alquiler de viviendas, también contribuyeron con fuerza.

Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo crudo del mundo. Estados Unidos ha prohibido las importaciones de petróleo ruso, gas natural licuado y carbón como parte de una serie de sanciones contra Moscú por su invasión de Ucrania.

Además de hacer subir los precios de la gasolina, la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora en su segundo mes, ha provocado un aumento global en los precios de los alimentos, ya que Rusia y Ucrania también son importantes exportadores de productos básicos como el trigo y el aceite de girasol.

En los 12 meses hasta marzo, el IPC se aceleró un 8,5%. Esa fue la mayor ganancia interanual desde diciembre de 1981 y siguió a un salto del 7,9% en febrero. Fue el sexto mes consecutivo de lecturas anuales del IPC por encima del 6%.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los precios al consumidor avanzarían un 1,2% en marzo y un 8,4% interanual.

Las sólidas lecturas de inflación siguieron a los datos del mes pasado que mostraron que la tasa de desempleo cayó a un nuevo mínimo de dos años del 3,6% en marzo.

En Estados Unidos el banco central elevó en marzo su tasa de interés oficial en 25 puntos básicos, la primera subida en más de tres años. Las actas de la reunión de políticas publicadas el miércoles pasado parecían sentar las bases para grandes aumentos de tasas en el futuro.

Estados Unidos atraviesa la peor inflación en más de 40 años.

El peor marzo en más de 16 años, la inflación en Estados Unidos aumenta

La alta inflación y la postura de línea dura de la Fed han dejado al mercado de bonos temiendo una recesión en Estados Unidos, aunque la mayoría de los economistas esperan que la expansión continúe.

Muchos creen que marzo podría marcar el pico en la tasa anual del IPC, pero advierten que la inflación se mantendría muy por encima del objetivo del 2% de la Fed al menos hasta 2023.

Los precios de la gasolina se han retirado de los máximos históricos, pero aún se mantienen por encima de los $4 por galón. Las altas lecturas de inflación del año pasado también comenzarán a caer a partir del cálculo del IPC.

Una moderación en los precios de los automóviles y camiones usados dio como resultado una lectura mensual dócil de la inflación subyacente.

Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el IPC subió un 0,3% después de ganar un 0,5% en febrero. El llamado IPC subyacente aumentó un 6,5% en los 12 meses hasta marzo, el mayor avance desde agosto de 1982, tras subir un 6,4% en febrero.

Se considera que los bloqueos en China para contener un resurgimiento de las infecciones por COVID-19 ejercen más presión sobre las cadenas de suministro mundiales, lo que podría mantener elevados los precios de los bienes. Por otra parte, también se espera que el aumento de los alquileres de la vivienda mantenga alta la inflación subyacente.