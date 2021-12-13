Estados Unidos anuncia inversión de 1.2 millones en Centroamérica

La vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció nueva inversión privada, equivalente a 1.2 millones de dólares en Guatemala, Honduras y El Salvador, esto con la finalidad de combatir la migración que proviene de Centroamérica.

Dicha ‘llamada a la acción’, como la denominó, llega con indicaciones para que las empresas continúen invirtiendo en esta región.

Kamala Harris dio el anuncio este lunes y, según sus declaraciones, la medida se toma para promover más y mejores oportunidades laborales en esos países, lo que ayudará a que la migración disminuya.

Además, con esta inversión Estados Unidos pretende apoyar la infraestructura y la economía de Centroamérica en lo que Harris denominó ‘causas fundamentales’.

Entre los beneficiados directos se encuentran algunos bancos, los cuales deberán dar el salto a los sistemas de banca en línea y transferencias electrónicas. También están incluidas algunas empresas de tecnología y café instantáneo.

Estados Unidos y su combate contra la migración de Centroamérica

En marzo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitó que Kamala Harris trabajara en las causas políticas, sociales y económicas que provocan la migración desde Centroamérica.

Ese mismo mes, Harris invitó al sector privado para invertir en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, con el fin de aumentar las oportunidades laborales en la región, pero fue hasta este lunes que la iniciativa cobró vida.

México y Estados Unidos trabajan contra la migración de Centroamérica

Por otra parte, durante la cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, discutieron la crisis migratoria entre ambas naciones.

En la reunión, AMLO externó la necesidad de promover el desarrollo económico de Centroamérica para frenar este fenómeno migratorio.

De igual forma, el presidente de México, pidió a Harris impulsar la petición de legalizar a 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, para que presidente Biden la tomara en cuenta.

Además, el mandatario mexicano propuso apoyar el desarrollo de Centroamérica mediante inversiones, pues con más oportunidades, su crisis podría reducirse.

Asimismo, propuso la integración del resto de países centroamericanos al bloque económico del norte de América para competir con economías como la de Europa y Asia.

