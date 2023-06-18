Padre ejecuta a sus hijos pequeños con un rifle en Estados Unidos

Un hombre quedó detenido por las autoridades de Estados Unidos luego de que persiguió y fusiló a sus tres hijos menores de edad en el estado de Ohio.

El crimen ocurrió el 14 de junio de 2023 en el condado de Clermont, cuando las autoridades recibieron el reporte cerca de las 16:00 horas sobre un sujeto disparaba un rifle a las afueras de un domicilio.

Los agentes acudieron a la zona en el camino Lauren Lindale, donde trataron de dar primeros auxilios a tres pequeños de siete, cuatro y tres años de edad. Sin embargo, los menores ya habían perdido la vida debido a sus heridas, afirmó la oficina del Sheriff del Condado. La madre resultó con una lesión en la mano.

Los policías hallaron a Chad Doerman, de 32 años de edad, afuera de su casa, quien fue detenido y lo llevaron a ser interrogado por los agentes.

El fiscal en jefe David Gast habló sobre el caso durante la audiencia realizada al detenido el pasado viernes 16 de junio y aseveró que esta situación provocó un trauma en toda la comunidad.

“En un acto de crueldad incomprensible, el padre que está frente a ustedes alineó a sus tres pequeños hijos y los ejecutó en su propia casa con un rifle. En un acto de desesperación, la madre, en algún punto, sujetó el rifle que sostenía el padre en un intento por protegerlos”, afirmó el fiscal.

La fiscalía agregó que uno de los pequeños alcanzó a huir, pero Doerman lo “cazó”, lo trajo de vuelta a la casa y lo ejecutó enfrente de testigos, describió la fiscalía.

Mark Tekulve, Fiscal del Condado de Clermont calificó a este caso como “el más enfermo y horrible que he visto” en 35 años de carrera. La oficina del Sheriff del Condado de Clermont emitió un comunicado donde afirmó que buscó interponerse tres cargos de homicidio agravado a Chad Doerman.

Las autoridades solicitaron al juez que le impusiera una fianza de 20 millones de dólares, la más alta pedida en el condado. El juzgador aceptó la petición. Actualmente, el sujeto está recluido en la cárcel de Clermont.

