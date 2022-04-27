Estados Unidos superó la etapa de pandemia de Covid-19: Fauci

Estados Unidos ya salió de la fase de pandemia del Covid-19, aseguró Anthony Fauci, asesor médico del presidente Joe Biden y director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas del país (NIH, por sus siglas en inglés).

“Ciertamente, estamos fuera de la pandemia. Es decir, ya no tenemos 900 mil nuevas infecciones al día y decenas y decenas de hospitalizaciones y miles de muertes. Así que si preguntan si ya salimos de la fase de pandemia en este país, la respuesta es sí”, dijo Anthony Fauci durante una entrevista para una cadena de televisión en Estados Unidos.

Sin embargo, aseguró que aunque Estados Unidos ya no está en pandemia, el virus de Covid-19 no se ha erradicado, por lo que instó a las personas a seguir con la vacunación y los refuerzos para mantener un nivel bajo de la enfermedad.

|Reuters

“Podemos mantener un nivel muy bajo y vacunar de forma intermitente a la gente, no sé con qué frecuencia, podría ser cada año o incluso cada más tiempo para mantener el nivel bajo, pero ahora ya no estamos en fase de pandemia en el país”.

Anthony Fauci aclaró que solo se refiere a Estados Unidos, pues la situación mundial aún es delicada y “no hay duda que la pandemia sigue”.

El 58 por ciento de las personas en Estados Unidos tuvieron Covid-19

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que alrededor del 58 por ciento de la población en Estados Unidos se contagió de Covid-19 entre diciembre del 2020 y febrero de 2022.

Es decir, unos 191.4 millones de estadounidenses de una población de unos 330 millones en Estados Unidos se contagiaron de Covid-19.

Los CDC también informaron que el 75 por ciento de los niños y adolescentes también se contagiaron de Covid-19 debido a la baja tasa de vacunación en comparación con la de los adultos en Estados Unidos.

