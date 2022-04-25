Estados Unidos ofrece más dinero y armas. Ucrania día 61 invasión rusa

El Ejército ruso continúa una jornada más centrando sus ataques en poblaciones de las regiones prorrusas de Lugansk y Donetsk, en el este de Ucrania, donde se han producido asaltos y bombardeos de diversa índole, ha anunciado este lunes el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranias. Estados Unidos ofrece total apoyo.

Rusia ataca cinco estaciones de tren en Ucrania

Cinco estaciones de tren han sido atacadas este lunes por Rusia en el centro y oeste de Ucrania, causando un número no especificado de víctimas, según ha dicho la televisión ucrania citando a la empresa estatal de ferrocarriles. Oleksander Kamyshin, jefe de la compañía, ha afirmado que los ataques ocurrieron en el lapso de una hora y que se están verificando los detalles.

La Fiscalía de ucrania ha señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram que hasta la fecha se han confirmado 215 niños muertos y 391 heridos.

Un depósito de petróleo se ha incendiado en la región de Briansk, al suroeste de Moscú, por el momento se desconoce el origen y el número de víctimas.

Kiev pide negociar con Moscú liberación de militares y civiles atrapados en planta siderúrgica

El asesor de la Presidencia de Ucrania Aleksi Arestovich ha propuesto a Rusia una ronda "especial" de negociaciones para tratar la situación en la que se encuentran los militares y los civiles que permanecen en la planta siderúrgica de Azovstal, último bastión de la resistencia de la ciudad portuaria de Mariupol. Las conversaciones tendrían como objetivo establecer un alto el fuego inmediato en la localidad para poder organizar corredores humanitarios que duren "varios días".

La ONU ha pedido una tregua "inmediata" en la sitiada ciudad ucraniana de Mariupol, con el fin de evacuar a civiles atrapados en la localidad. "Necesitamos una pausa en los combates para salvar vidas", ha solicitado Naciones Unidas

El alcalde Mariupol, Vadim Boychenko, cifra en 20,000 las personas fallecidas en la ciudad del sureste de Ucrania desde el inicio de la guerra.

Estados Unidos ofrece más dinero y armas

Los secretarios de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y de Defensa, Lloyd Austin, llegaron a kiev y se reunieron con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Estados Unidos ofreció dinero y armas.

Su viaje relámpago, llevado con gran secreto desde Washington, terminó con el anuncio de un paquete de ayudas de dinero en efectivo por más de 700 millones de dólares, 332 millones para financiamiento militar, mientras que otros 400 millones se destinarán a 15 países vecinos y socios de Ucrania que han estado ayudando con el envío de material militar, además de haber acogido a más de cinco millones de refugiados.

Estados Unidos anuncia el regreso de sus diplomáticos a Ucrania. Así lo ha anunciado el secretario de Estado, Antony Blinken, al presidente Volodímir Zelenski.

Reabrirá primero su misión diplomática en Leopolis y más tarde hará lo propio con su embajada en Kiev.

El Reino Unido afirma que Rusia ha hecho avances menores desde que centró su ofensiva en Donbas.

El Ministerio de Defensa británico afirma en un informe de inteligencia que Rusia ha logrado avances menores desde que cambió su enfoque para ocupar completamente la región de Donbas, en el este de Ucrania. "Sin suficientes apoyo logístico y de combate, Rusia aún tiene que lograr un avance significativo", explica el texto.

El Ejército ruso desmonta y traslada las plantas industriales en las zonas ucranianas que ocupa y las convierte en campos de concentración donde tortura a los detenidos, denunció este lunes el jefe de la Administración Militar Regional de Járkov, Oleh Syniehubov.

