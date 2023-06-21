El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dio luz verde para vender por primera vez carne cultivada en laboratorios. Las empresas encargadas de esto serán Upside Foods y Good Meat.

Ambas compañías recibieron la aprobación para sacar al mercado su carne cultivada en laboratorios, tras aprobar varias pruebas que determinaron que el consumo es seguro para las personas.

Tras la aprobación de La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos se convertirá en el segundo país en permitir la venta de carne cultivada en laboratorios; el primero en hacerlo fue Singapur.

"Es un sueño hecho realidad", dijo Uma Valeti, presidenta ejecutiva de Upside, en una entrevista con Reuters. "Marca una nueva era", aseguró.

|Reuters

¿Dónde se podrá comprar la carne cultivada en laboratorios de Estados Unidos?

Upside Foods y Good Meat, que cultivaron carne de pollo, planean servir primero su producto en restaurantes de gama alta antes de aumentar la producción para llegar a un costo más bajo para las tiendas de comestibles.

El pollo de Upside se sirve primero en el Bar Crenn, un restaurante de San Francisco propiedad del chef Dominique Crenn, según informó la empresa. Mientras que Good Meat venderá su primer lote al Grupo José Andrés, propiedad del chef y activista humanitario.

Las empresas afirmaron que aún están determinando un calendario exacto para que los productos lleguen a los platos.

Las empresas de carne cultivada esperan que sus productos constituyan una alternativa atractiva para los consumidores de carne que busquen una opción más ecológica y humana para sus cortes, y que puedan sentirse insatisfechos con los productos vegetarianos ya existentes en el mercado.

Con información de Reuters

