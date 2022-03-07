Delegación de Estados Unidos viaja por sorpresa a Venezuela

Altos funcionarios de Estados Unidos viajaron a Venezuela el sábado para conversar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, para determinar si el país se encuentra preparado para distanciarse de Rusia, ya que es considerado un aliado cercano.

Un intento por parte de Estados Unidos para aislar al presidente Vladimir Putin

Algunos analistas también ven a Venezuela como una posible fuente alternativa de suministros de petróleo en caso de que Washington intente restringir los envíos de energía de Moscú.

Funcionarios de Estados Unidos y venezolanos sostuvieron una ronda de conversaciones; sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo. La visita, en la que participaron altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, fue reportada por inicialmente por el New York Times.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, por otro lado, el Ministerio de Información venezolano no respondió de inmediato el domingo una solicitud de comentario.

Estados Unidos ha evitado tratos directos con Venezuela en los últimos años

Estados Unidos y Venezuela, rompieron relaciones diplomáticas en 2019, en medio de una campaña de sanciones y presión diplomática destinadas a expulsar del cargo a Maduro, un aliado de Putin desde hace mucho tiempo.

La administración del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y decenas de otros países consideraron que la reelección de Maduro en 2018 fue una farsa y, en cambio, reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela.

Joe Biden no levantará las sanciones puestas a Rusia

Estados Unidos y sus aliados han estado bajo una creciente presión para castigar aún más a Rusia por su ataque militar contra Ucrania al sancionar las exportaciones rusas de petróleo y gas, y la Casa Blanca ha dicho que todas las opciones siguen sobre la mesa.

Analistas ha comentado que al aliviar las sanciones a Venezuela podría proporcionar una fuente alternativa de suministro de energía global.

El 25 de febrero, el gobierno de Venezuela culpó a Estados Unidos y la OTAN por la crisis en Ucrania, aunque expresó "preocupación por el empeoramiento de la crisis".

En una llamada telefónica realizada el 1 de marzo, Putin y Maduro discutieron la situación en Ucrania y hablaron sobre aumentar una asociación estratégica entre Rusia y Venezuela, informó la agencia de noticias Interfax, citando al Kremlin.

Con información de Reuters