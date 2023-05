Lejos de la Frontera de la Discordia, Estados Unidos y México deben trabajar en prosperidad

A ver raza, Ahora sí ya estuvo suave... O sea, está perrón pelearnos con los gringos de vez en cuando para dizque reforzar nuestro patriotismo y sentirnos bien fregones como mexicanos. Pero ahora sí ya fue suficiente y debemos regresar a la cordura. ¿A qué me refiero? Pues a que en los últimos meses hemos estado metidos en una dinámica de acusaciones y señalamientos entre gringos y mexas (Estados Unidos y México)... algo que empezó con palabras pero que ahora ya está llegando a una amenaza de violencia. La neta... esto ya no es divertido.

Dejen que les explique: Desde hace rato los yanquis nos han estado acusando de causar la epidemia de fentanilo en su país. Un problema de drogas que al año causa la muerte de unas 80,000 personas.

Y de este lado, nuestro gobierno ha dicho que “ni mergas”, que los gringos son unos metiches, que no tienen derecho a opinar sobre nuestros asuntos, que no somos colonia de nadie y que somos requete soberanos.

Hasta aquí todo va normal. Al final todos los países tienen broncas con sus vecinos. Pero como cualquier pleito de cantina, lo que empezó con un malentendido ahora está pasando a los trancazos.

En las últimas semanas, hemos visto cómo la retórica de los gringos ha ido escalando exponencialmente. No sólo nos han acusado de ser un “estado narco-terrorista”, sino que incluso diversos funcionarios gringos han propuesto invadir militarmente a México para acabar con los cárteles de la droga.

Donald Trump, que seguro será otra vez el candado presidencial, ya dijo que quiere elaborar planes militares para enviar tropas y lanzar misiles a nuestro país.

A ver... no quiero parecer maestra de primaria que tiene que parar una pelea. Pero ahí les va un mensaje al gobierno mexicano y al gringo: ¡Ya párenle, raza! ¡Enserio, ya bájenle!

Lo que los políticos no parecen recordar es que Estados Unidos y México son países absolutamente codependientes. Los gringos son nuestros principales socios comerciales y nosotros somos como el tercero de ellos.

Todos los días millones de paisanos cruzan para el otro lado y miles de gueritos vienen acá a gastar sus dólares en el shopping o en sus vacaciones. En ambos lados de la frontera se comen tacos y hamburguesas; y en ambos lados se escucha a Juan Gabiel y a Taylor Swift.

Y es justo ahora cuando deberíamos de estar aprovechando nuestra cercanía para estrechar aún más nuestros lazos económicos y culturales. Profundizar nuestra relación y convertirnos verdaderamente en una región norteamericana integrada, con libre tránsito de personas, mercancías y capitales. ¡De ser una verdadera Unión Americana!

¡Pero no! Nos hemos clavado con broncas de borrachos que no llegan a nada bueno. La cosa es muy fácil: No necesitamos proteger nuestra soberanía. Soberanía tenemos y nos sobra. Lo que queremos es prosperidad.

Asî que ya dejen sus pleititos y reconozcamos entre mexicanos y gringos no solo somos vecinos.., también somos hermanos.

¡Date cuenta, compadre!