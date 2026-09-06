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VIDEO: Se hacen pasar por ministeriales e intentan bajar a conductor en la México-Pachuca
Tres falsos ministeriales interceptaron a un conductor en la México-Pachuca, en Tecámac, e intentaron bajarlo de su camioneta; el automovilista logró grabarlos.
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Periférico Norte bajo el agua: fuertes lluvias dejan inundaciones en Tlalnepantla, Edomex
Las fuertes lluvias provocaron severas inundaciones en el Edomex, dejando afectaciones en Tlalnepantla y más zonas de Periférico Norte.
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¡Tragedia en Naucalpan! Hombre muere sepultado bajo toneladas de basura
El sitio había sido clausurado en otras ocasiones, pero continuaba operando. Ahora, un hombre murió tras quedar sepultado entre los desechos.
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¿Tienes placas de otro estado? Jalisco va por multas y adeudos de estos vehículos
Si tu auto porta placas de otra entidad y circulas seguido por Jalisco, ojo: el estado prepara acuerdos para detectar adeudos y hacer efectivas sanciones.
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¡Saca tu licencia de conducir sin citas ni filas! Abren nuevas convocatorias en Edomex y estas unidades llegan AQUÍ
Consulta las unidades móviles para sacar tu licencia de conducir en Edomex del 7 al 12 de septiembre de 2026, con fechas, municipios y ubicación exacta.
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¡Se abre la tierra en Guadalajara! Aparece enorme socavón tras fuertes lluvias
¡La lluvia no perdona nada! Un enorme socavón se formó en la colonia Lagos del Country luego de la tormenta que cayó en Guadalajara, Jalisco.
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Fotografías, pancartas y dolor: así exigen justicia las familias de desaparecidos en México
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FOTOS: Captan cocodrilos en Puerto Vallarta y Profepa advierte multas y sanciones si los molestas
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El milagro natural del Jardín Botánico de Acapulco que busca limpiar el mar
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Chihuahua bajo hielo: lluvia, granizo y vientos pintan de blanco campos menonitas
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Rotulismo y lengua otomí: El arte de Francisco Peña que da identidad al Estado de México
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Quién es Marisela Escobedo, la mamá que fue asesinada por buscar a su hija
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IMÁGENES: Alcalde se casa con un caimán en San Pedro Huamelula
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Habitantes de San Agustinillo, Oaxaca, inspeccionan los destrozos tras el impacto del huracán "Erick"