El FBI ofrece recompensa por un estadounidense secuestrado en CDMX, ¡hace 20 años!

El 12 de agosto de 2003, en la Ciudad de México fue secuestrado un niño estadounidense con apenas un año y nueve meses de edad, quien había viajado a la capital del país junto a sus familiares para bautizarlo; sin embargo, el pequeño californiano no regresó a casa y, desde entonces, permanece desaparecido y buscado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) en EU.

Se trata de Joshua Keshaba Sierra García, nacido en Los Ángeles, California, el 29 de diciembre de 2001 y por quien el FBI decidió ofrecer una recompensa de 20 mil dólares por cualquier información relacionada con el joven.

20 años después, las autoridades norteamericanas mantienen la recompensa por el joven, pues ahora han compartido una imagen de cómo se podría ver en la actualidad, con la intención de poder reconocerlo, ya sea en México o Estados Unidos.

“El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 20.000 por información que conduzca a la recuperación, vivo o muerto, de Joshua Keshaba Sierra García” FBI

La recompensa del FBI por Joshua Keshaba, niño estadounidense secuestrado en CDMX en 2003|FBI

¿Qué pasó con Joshua García, el estadounidense secuestrado en CDMX en 2003?

De acuerdo con el reporte emitido por el FBI, Joshua García fue secuestrado alrededor de las 11 de la mañana en la Ciudad de México, durante un viaje con motivo por su bautizo. El niño estaba al cuidado de unos parientes y de una niñera, quien fue asesinada con apenas 14 años.

"Luego de una serie de llamadas en las que exigieron rescate, y de una entrega de dinero, las autoridades mexicanas lograron capturar a uno de los secuestradores, pero no pudieron localizar al niño", explicó el comunicado del FBI.

Esta búsqueda lleva dos décadas de estar vigente y con un aumento en la remuneración para cualquiera que otorgue información relacionada con el joven, pues además han utilizado tecnología para determinar cómo habría crecido en el aspecto físico, con varias representaciones con el paso de los años.

@FBILosAngeles necesita su ayuda para resolver el #secuestro de Joshua Keshaba Sierra García, un niño americano desaparecido en México en el 2003. El #FBI ofrece una #recompensa de hasta $10,000 por información que conduzca a su recuperación. pic.twitter.com/SATz3IJpz1 — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 14, 2017

¿Cómo contactar al FBI para dar información?

Debido a que la búsqueda es impulsada por la oficina del FBI en Los Ángeles, si alguno consigue información relacionada con Joshua García o cualquier otro caso, las autoridades ponen a disposición el número de (310) 477-6565, así como cualquier oficina local del FBI, la embajada y consulado estadounidense más cercano. "También puede dar información de manera anónima en tips.fbi.gov", se lee en el comunicado.