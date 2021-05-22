VIDEO: Estafadores usan piel falsa para parecer mujeres y extorsionar

En China, un grupo de presuntos estafadores usaban piel falsa para tener la apariencia de mujeres semidesnudas, con el fin de involucrar a sus víctimas en un intercambio de imágenes íntimas para chantajearlos.

En un video que la policía compartió en la plataforma Weibo y posteriormente fue retomado por medios internacionales, se puede ver a una mujer que aparece en ropa interior, pero segundos después comienza a quitarse la piel falsa del rostro y el pecho, mostrando que en realidad es un hombre.

La policía detalló que los presuntos estafadores realizan esta práctica para chantajear a los hombres con quienes participan en videollamadas, sin que ellos sospechen que en realidad todo es un truco. “Chicos, no chateen desnudos. Es un fraude”, advirtió.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los estafadores obtenían información personal y elegían a víctimas con un estatus social parecido, como médicos, maestros y servidores públicos.

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Estafadores disfrazados con piel falsa encontraban a sus víctimas en redes sociales

El modo de operar de los presuntos estafadores consistía en contactar a las víctimas, a través de redes sociales, para hecerles creer que eran mujeres atractivas y convencerlos de que aparecieran desnudos en las videollamadas.

Cuando lograban convencer a las víctimas, las falsas mujeres les pedían que descargaran una aplicación donde podían ver contenido íntimo; sin embargo, era la herramienta que les permitía obtener los datos personales de los hombres.

Una vez que tenían esa información, chantajeaban a los afectados y les pedían dinero a cambio de no enviar las imágenes y videos a sus familiares o amigos, explicó la policía de China.

Según medios locales, el uso de piel falsa para tomar la apariencia de mujeres es un tipo de fraude que en los últimos años se ha hecho más frecuente en el país asiático.

El Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Cantón reveló que, en junio de 2020, hubo más de nueve mil 200 casos relacionados con ese tipo de chantaje, en el que un grupo de hombres se disfrazan de mujeres para llegar a sus víctimas.

Los agentes de la misma provincia detallaron que hasta ahora han detenido a 86 estafadores, que formaban parte de 10 grupos delincuenciales.

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