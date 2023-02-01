Estalla huelga en Londres, exigen aumento salarial ante inflación

Este miércoles 1 de febrero, estalló una huelga masiva en Londres, hasta medio millón de profesores, funcionarios públicos y maquinistas se unieron a la movilización y exigen aumento salarial. Se considera la mayor paralización coordinada desde hace una década y los sindicatos amenazan al gobierno con más movilizaciones si este no cumple sus demandas.

La huelga en Londres provocó el cierre de escuelas, interrupción de la mayoría de los servicios ferroviarios y la movilización del ejército para ayudar en los controles fronterizos. Este 1 de febrero se bautizó como "miércoles de paro".

De acuerdo con los sindicatos, participaron cerca de 300 mil profesores, el grupo más numeroso desde 2011, cuando los funcionarios públicos paralizaron al país con medio millón de personas.

✊🇬🇧The largest strike in the last 10 years has begun in London



The authorities expect that up to 500 000 Britons will take to the streets of the capital and demand higher wages amid a record rise in the cost of living. pic.twitter.com/1sGKzpDFVO — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) February 1, 2023

Primer ministro británico condenó las huelgas en Londres

Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, condenó la huelga masiva en Londres, pues destacó que obligaron a millones de niños a faltar a la escuela. "Tengo claro que la educación de nuestros hijos es preciosa y que merecen estar hoy en la escuela recibiendo clases", señaló.

Cabe destacar que el gobierno de Londres se ha posicionado contra los sindicatos de profesores, pues, argumenta que si cede a las demandas de aumento salarial, este alimentaría aún más el problema de la inflación en Reino Unido.

Según la agencia Reuters, diversos profesores mencionaron que esperan que la magnitud de la huelga envíe al gobierno de Londres un mensaje contundente sobre la importancia del aumento salarial.

Uno de los sindicatos más importantes, que representa a unos 100 mil funcionarios públicos en huelga de más de 120 departamentos gubernamentales, advirtió de la posibilidad de nuevas movilizaciones.

Inflación de más del 10% en Londres, el más alto en cuatro décadas

Actualmente, Reino Unido tiene una inflación del 10.5%, el más alto en al menos cuatro décadas. Lo cual ha generado huelgas en los últimos meses en el sector público y privado, incluyendo a los trabajadores de la salud y transporte.

Los profesores y trabajadores de los sectores público y privado exigen aumentos salariales para hacerle frente a la inflación, la cual ha generado que los precios se disparen.