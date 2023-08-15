Corcholatas de Morena en vivo hoy 15 de agosto: ¿qué están haciendo los aspirantes?

A poco menos de un mes de que termine el proceso interno de Morena en donde los aspirantes del partido guinda y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), buscan liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas siguen recorriendo México y el mundo.

Como todos los días, hoy 15 de agosto, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece un recorrido puntual de las actividades de los aspirantes que participan en el proceso de las corcholatas de Morena, que son:



Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum permanece en la CDMX

La aspirante Claudia Sheinbaum permanecerá en la Ciudad de México, donde continúa con los recorridos para posicionarse como Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación.

Este martes 15 de agosto, la corcholata de Morena, tiene agendada una asamblea informativa en el Parque de La Bombilla, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, según compartió en redes.

Nos vemos en la Alcaldía Álvaro Obregón, en el Parque de la Bombilla. Acompáñenme a la Asamblea Informativa. pic.twitter.com/maefZI8nqv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 15, 2023

Estas son las actividades de Gerardo Fernández Noroña hoy

La corchololata del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, sigue sus recorridos en Baja California Sur, donde tiene planeados los siguientes encuentros:



Entrevista de radio en Panorama Informativo, a las 08:00 am

Conferencia de prensa en la sala de juntas del PT, en Baja California Sur, La Paz a las 09:00 am

Encuentro con empresarios en Los Cabos, a las 12:00 pm

Encuentro con mujeres en la oficina del PT, en Cabo San Lucas, a las 15:00 horas

Asamblea informativa en Auditorio de basquetbol en la Unidad Deportiva Rodrigo Aragón Ceseña, a las 18:00 horas

¿Qué hizo Manuel Velasco hoy?

Manuel Velasco se encuentra en Puebla, ciudad en la que compartió un momento con niños, jóvenes y adultos mayores en el municipio de Amalucan: "fortalecemos el deporte".

Somos los únicos que estamos fomentando el deporte y no de dientes para afuera, sino verdaderamente impulsando su práctica en las colonias y los barrios como lo hicimos hoy junto a niños, jóvenes y adultos mayores en Amalucan, #Puebla. ￼ pic.twitter.com/poAuaCxkjT — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 15, 2023

Adán Augusto López Hernández estará en varios municipios del Edomex

Este martes 15 de agosto, Adán Augusto López estará en el Estado de México. De acuerdo con la agenda del aspirante, a lo largo del día tendrá los siguientes eventos:



Asamblea informativa en Tecámac a las 11:00 am

Asamblea informativa en Coacalco a las 13:00 horas

Asamblea informativa en Atizapán de Zaragoza a las 14.30 horas

Tecámac nos confirma nuevamente que el cambio verdadero ya llegó al Estado de México y lo hizo para quedarse.



Sentimos mucho agradecimiento hacia todo el pueblo mexiquense, por el apoyo incondicional que nos ha manifestado durante este proceso histórico.



¡Estamos cerrando muy… pic.twitter.com/h4EmNuE6i0 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 15, 2023

Estas son las actividades de Ricardo Monreal por Chihuahua

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, la corcholata Ricardo Monreal estará en Chihuahua para encabezar una serie de encuentros como:



Conferencia de prensa Hotel iStay en Ciudad Juárez, Chihuahua a las 16:30 horas

Asamblea informativa en el Centro de Convenciones “Las Anitas”, a las 19:00 horas

¡Buenos días! Vamos rumbo a Ciudad Juárez; a las 18:00 horas nos vemos en la asamblea informativa. Ya nos quedan pocos días de recorrido y agradezco a quienes me han mostrado su apoyo. También les invito a leer mi columna para @Milenio, que pueden encontrar en mis redes sociales. pic.twitter.com/YXcbn6l27O — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 15, 2023

Marcelo Ebrard presenta su plan “Para ganar más”, ¿en qué consiste?

El aspirante Marcelo Ebrard presentó otra propuesta llamada “Camino Para ganar más”, esta vez relacionada con el empleo, la inversión extranjera y los salarios de las y los mexicanos.

Según explicó el aspirante, con este proyecto busca hacer crecer a la clase media a través de la creación de seis millones de empleos nuevos con sueldos dobles a los que se perciben en la actualidad.

Que México sea el destino de las mejores empresas del mundo 👍 pic.twitter.com/RwVINC7cVa — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 15, 2023

¿Cuándo eligiera Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

Morena elegirá al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, al candidato que representará al partido guinda en las elecciones presidenciales 2024 por medio de 5 encuestas.

La primera de estas mediciones será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos y se seleccionarán el próximo 17 de agosto, ya que serán sugeridas por las corcholatas.

Los resultados se darán a conocer el miércoles 6 de septiembre a través de los canales oficiales del partido guinda y sus aliados.

¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

Los recorridos de las corcholatas de Morena terminan el próximo 27 de agosto, al día siguiente los aspirantes entrarán en periodo de veda, donde no puede haber ninguna manifestación pública ni por parte de su equipo de trabajo.

Del 28 de agosto al 3 de septiembre se realizará el levantamiento de estudio demoscópico de la comisión de encuestas y de 4 casas encuestadoras sorteadas. Posteriormente, del 4 al 6 de septiembre el partido de guinda continuará con el proceso e integración del resultado.