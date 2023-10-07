Este criminal de poca monta perdió la libertad por un trago de cerveza

La sed le salió cara a este criminal de poca monta, quien fue detenido policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego robarse un six de cervezas de una tienda departamental ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

Fue el encargado de la tienda, un joven de 18 años, quien solicitó el apoyo de los uniformados en el cruce de la avenida Ferrocarril de Cintura y la calle Jardineros, en la colonia Morelos.

Informó que un criminal de poca monta armado ingresó al local y tras agredirlo con lo que parecía ser un arma de fuego, sustrajo mercancía, para después huir.

El criminal de poca monta tenía las 5 cervezas entre sus pertenencias

La Fichita del Día se encontraba intentando escapar a unos metros del establecimiento, con las señas dadas por el afectado y después de una breve persecución fue asegurado a unas calles del lugar.

En la revisión policial le fue asegurada una réplica de arma de fuego de color plateado con naranja, además de cinco envases de cerveza, de las cuales no acreditó su legal compra.

Por lo anterior, la Fichita del Día de 27 años de edad fue detenido y presentado junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.