Ebrard anuncia que este miércoles se registra como aspirante a candidatura presidencial

Ciudad de México. Marcelo Ebrard anunció que este miércoles se registrará como aspirante a la candidatura presidencial por Morena en 2024. Además adelantó que en las próximas semanas estará de visita en distintos puntos de la República.

En su cuenta de Instagram hizo público un video en donde dice que seguirá con la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Vamos a estar en todo el país para saludarles, conocerles y demostrar que ustedes son lo más importante de cualquier proyecto de la nación. ¡No hay nada si el pueblo no nos acompaña!”, puede leerse en la publicación del aspirante a la candidatura presidencial por Morena.

. @m_ebrard informó que este miércoles se registrará como aspirante para encabezar el cambio de la defensa de la #4T



Adelanta que en las próximas semanas visitará todo el país. pic.twitter.com/Lk159TJCw7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

“Animo, todo va a estar requete bien. Ya estamos listos, mañana es el registro, como ustedes bien saben, se estableció desde el día domingo, mañana estaré registrándome, con tiempo y forma, presentando los documentos que nos pidieron, muy alegres, voy a ir a muchos lugares para escucharles para trabajar juntos para que construyamos el siguiente piso de la Cuarta Transformación”.

Ebrard presenta su renuncia a AMLO como titular de la SRE

Este lunes, Marcelo Ebrard presientó presentó su renuncia a su cargo como secretario de Relaciones Exteriores al presidente AMLO en Palacio Nacional. Mediante una carta, dada a conocer por su equipo de trabajo, Ebrard agradeció la confianza al presidente durante los 5 años de trabajo en su gabiente. “Han sido cinco años maravillosos e inolvidables”, puede leerse en la carta de renuncia dirigida por Marcelo Ebrard hacia AMLO.

El equipo de trabajo de @m_ebrard da a conocer la carta de renuncia que presentó esta mañana al presidente @lopezobrador_



“Han sido cinco años maravillosos e inolvidables”. pic.twitter.com/nTpbCagtC2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 12, 2023

En la misiva, Ebrard declara que México cuenta con el prestigio y capacidad de acción, además de haber participado en distintos foros internacionales. Asimismo, Marcelo Ebrard destacó la protección de mexicanos que radican en el exterior, además de las acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante la pandemia de Covid-19 al proveer de vacunas, equipo e insumos médicos para combatir a la pandemia.