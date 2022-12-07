Colocan flores en la estrella del Paseo de la Fama de Kirstie Alley

Se colocaron flores en la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood de Kirstie Alley el martes 6 de diciembre, en memoria de la actriz dos veces ganadora del Emmy que murió el lunes 5 de diciembre luego de una breve batalla contra el cáncer. Ella tenía 71 años.

La muerte de Kirstie Alley fue confirmada a Reuters por su representante y a través de un comunicado de sus hijos publicado en su cuenta oficial de Twitter, diciendo que la actriz había muerto en el Moffitt Cancer Center de Florida.

Cientos de fanáticos visitaron al estrella del Paseo de la Fama en honor a Alley, la cual fue develada el 10 de noviembre de 1995 por sus contribuiciones al cine.

Los papeles de Kirstey Alley

El papel destacado de Alley llegó como Rebecca Howe en la comedia de situación de NBC "Cheers", que protagonizó desde 1987 hasta 1993, y por la que recibió un premio Emmy y un Globo de Oro en 1991. Ganó su segundo Emmy en 1994 por la película para televisión "La madre de David".

Kirstie Alley también protagonizó junto a John Travolta la comedia cinematográfica de 1989 "Mira quién habla" y sus dos secuelas.

"Cheers fue muy popular, sí, y las otras películas como Mira quién habla. Sí, muy divertida. Ella fue muy divertida. Sí", dijo Wilma Schotamus, fanática de Kristie Alley de los Países Bajos.

"Crecí con Cheers, así que, en gran medida (un fanático). Fue como un hogar para mí. Y es muy triste escuchar su fallecimiento", agregó Budd Yonker, un hombre de 52 años de Seattle.

Kirstey Alley interpretó al personaje principal en la comedia de situación "Veronica's Closet" de 1997 a 2000, obteniendo nominaciones al Globo de Oro y al Emmy.

Más tarde compitió en "Dancing with the Stars" y "The Masked Singer".