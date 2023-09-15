Estudiante apuñala con unas tijeras a su maestra

Autoridades de Miami, Estados Unidos, detuvieron a un estudiante de 14 años de edad quien apuñaló con unas tijeras a su maestra en plena clase, el incidente ocurrió en el colegio Bright Horizons Center, un centro donde se atienden a alumnos con discapacidad.

De acuerdo con medios locales, el menor salió del salón y persiguió a la maestra por los pasillos, con las tijeras en la mano, una vez que la alcanzó le enterró las tijeras en varias ocasiones, lo que le generó varias heridas.

Personal de seguridad del colegio detuvo al joven y lo aseguraron hasta que llegaron las autoridades; mientras que la profesora fue trasladada a un hospital donde fue atendida por las heridas que presentaba, por fortuna ninguna de gravedad, por lo que fue dada de alta el mismo día.

Un adolescente de 14 años fue detenido y acusado de intento de asesinato tras apuñalar a una profesora con unas tijeras en el colegio Bright Horizons Center, en la ciudad floridana de Deerfield Beach, al norte de Miami, en Estados Unidos, informaron medios locales. pic.twitter.com/VLz1BwFudA — Tomas Lopez CL (@elangelraulgxx) September 15, 2023

Estudiante enfrentará cargos de intento de homicidio

Tras apuñalar a su maestra con unas tijeras, el estudiante deberá enfrentar cargos por intento de homicidio, por lo que permanecerá detenido en el Centro de Evaluación Juvenil del condado de Broward.

Esta no es la primera vez que el estudiante, del cual no han revelado su identidad, ataca a un maestro en la escuela, ya que en 2022 se presentó un incidente similar, en el que el joven de noveno grado hirió a un maestro.

"Es muy preocupante, es un ataque violento y grave a un profesor por parte de un alumno que ya había protagonizado un hecho de violencia contra otro maestro en 2022, dijo la presidenta del Broward Teachers Union, Anna Fusco.

La directora de la escuela calificó de “muy preocupante” lo que sucede y las agresiones del estudiante contra sus maestros.

Con información de agencias