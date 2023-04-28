Estudiante es aceptado en 170 universidades y recibe 9 millones de dólares en becas

Con tan solo 16 años, el estudianate Dennis Maliq Barnes rompió récord al ser aceptado en 170 universidades de Estados Unidos, y además recibió más de 9 millones de dólares en ofertas de becas.

Se trata de un estudiante del último año de secundaria en Nueva Orleans, quien aseguró que no buscaba llevarse un récord al ser aceptado en tantas universidades.

“A medida que solicité ingreso en más escuelas, a medida que aumentaron mis números, con la ayuda financiera y las aceptaciones en las universidades, me intrigó”, y agregó que cuando le dijeron que estaba cerca del récord, “simplemente fui por ello", explicó a la agencia CNN.

A 16-year-old high school senior has received more than 170 college acceptance letters and more than $9 million in scholarship offers. https://t.co/HqbkfIAiaD pic.twitter.com/DQF3Bdqi4c — CNN (@CNN) April 27, 2023

Estudiante rompe récord al ser aceptado en 170 universidades

Al recibir más de 9 millones de dólares en ofertas de becas, Dennis Maliq Barnes rompió el récord, ya que la marca anterior fue de 8.7 millones.

El estudiante aplicó a 200 universidades desde el 2022, y fue aceptado en 170, primero empezó con unas cuantas, al ver que era aceptado continuó enviando sus solicitudes: “Nunca fue realmente una sorpresa para mí una vez que llegué a ese número”, indicó.

Aunque el joven tiene varias opciones para elegir dónde estudiar, aseguró que aún no se decide a qué universidad quiere ir, de lo que sí está seguro es que quiere dedicarse a las ciencias de la computación y luego ir a la facultad de derecho.

El estudiante también aprovechó para enviar un mensaje al resto de los jóvenes que aún están por entrar a la universidad en Estados Unidos:

“Si mantienes tu escuela, tu educación como una prioridad y mantienes a Dios en la mezcla, entonces definitivamente tendrás éxito sin importar lo que hagas”.