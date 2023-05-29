Estudiante italiano acuchilla a maestra; estaba a punto de reprobarlo

Los incidentes de violencia en las escuelas no son aislados a una nación, pues en las recientes horas del lunes 19 de mayo, las autoridades de Italia reportaron un incidente al norte del país, cuando un estudiante italiano de 16 años agredió con un cuchillo a su profesora, quien imparte clases en el instituto Abbiategrasso.

De acuerdo con los reportes, el alumno esperó a que todos sus compañeros estuvieran al interior del colegio para realizar el atentado, tras el ataque el menor intentó escapar y se refugió en el baño, aunque previamente amenazó al personal con una pistola de juguete; A minutos del incidente la policía militarizada, conocida como Carabineros, lo detuvieron sin oponer resistencia, esto provocó que los internautas se cuestionan qué lo llevó a atacar a la profesora.

¿Por qué el estudiante italiano acuchilló a la profesora?

Los primeros reportes señalan que el estudiante italiano pensaba en suspender dos materias por las malas calificaciones que tenía a causa de la maestra, quien impartía las clases, entre ellas, la de Historia. Aunque no han ofrecido más detalles se cree que el menor de 16 años le planteó la posibilidad a sus compañeros pero nunca estableció la fecha del incidente.

Dopo l'aggressione di Abbiategrasso mi sto recando all'ospedale per portare la mia vicinanza alla professoressa. Un fatto inquietante quello della docente ferita da un proprio alunno. (1/2) — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) May 29, 2023

¿Qué dijeron las autoridades sobre el atentado del estudiante italiano?

A las pocas horas del incidente, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, lamentó los hechos ocurridos por el joven, del que no se ha dado a conocer la identidad, y aseguró que en los próximos días acudirá al colegio para conocer un poco más sobre el tema y estar al tanto del estado de salud de la profesora.

"Después de la experiencia de Covid-19, los episodios de acoso escolar se están multiplicando, precisamente porque la relación interpersonal que es fundamental en el desarrollo educativo se ha interrumpido (...) Después del atentado en Abbiategrasso voy al hospital a transmitir mi cercanía al profesor. Un dato preocupante el de la profesora lesionada por uno de sus alumnos", explicó.

Semanas atrás, menor de 13 años atacó una escuela en Serbia; murieron 8 alumnos

Un incidente en la escuela Vladislav Ribnikar en Serbia aterrorizó a los presentes el pasado tres de mayo cuando un estudiante de 13 años atacó a sus compañeros dejando al menos 8 muertos, la mayor parte mujeres; el acusado tomó el arma de su padre, quien también se encuentra arrestado por presunta complicidad; el papá afirmó que las armas estaban en una caja con llave.