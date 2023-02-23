Estudiante mata a su maestra en plena clase porque “estaba poseído”

En Francia, un estudiante de 16 años de edad apuñaló y mató a su maestra en plena clase. El adolescente indicó que estaba poseído y por eso cometió el asesinato en una escuela secundaria romana en la ciudad de Saint-Jean-de-Luz.

Las autoridades arrestaron al estudiante después de cometer el delito contra una profesora de español, de unos 50 años de edad, indicó el gobernador local, Vicent Bru.

Estudiante dice que estaba poseído y mata a su maestra

De acuerdo con medios locales, el alumno ingresó al salón cuando la maestra daba su clase de español. El atacante se puso de pie y caminó hacia la puerta, antes de darse la vuelta y apuñalar a la mujer.

Posteriormente, el alumno habló con otro maestro en el salón de clases de al lado, estaba tranquilo y accedió a entregar su arma. Durante la conversación el estudiante dijo que escuchó voces que le pidieron que atacara a la docente con un cuchillo.

|Reuters

Los alumnos huyeron presas del pánico tras el apuñalamiento, dijo el periódico local Sud Ouest, citando a dos estudiantes que estaban en el salón de clases y presenciaron el ataque.

Bru se negó a dar detalles sobre el asesinato de la maestra, pero confirmó que hasta el momento se excluyó una motivación terrorista.

"Este es un drama terrible en una escuela tranquila, con una historia que no es especialmente notable en términos de violencia o eventos que podrían haber llevado a lo que acabamos de presenciar", dijo a periodistas el ministro de Educación francés, Pap Ndiaye, en una conferencia de prensa en el pueblo del sur.

"No se deben hacer deducciones rápidas en esta etapa... Debemos dejar que la investigación siga su curso, ahora es el momento de las emociones y la unidad nacional", dijo.

Funcionarios de la oficina del fiscal y del Ministerio de Educación se negaron a responder preguntas sobre los detalles del ataque y dijeron que el fiscal lo haría en breve, en una conferencia de prensa.

Ndiaye dijo que se guardaría un minuto de silencio en las escuelas el jueves, aunque gran parte de Francia está en vacaciones de invierno.