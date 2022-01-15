Ataque a estudiantes en Universidad de Tokio deja 3 heridos

Tres estudiantes resultaron acuchillados este sábado afuera de la Universidad de Tokio, cuando se disponían a presentar su examen de ingreso. La policía detuvo a un alumno como sospechoso del ataque.

Las autoridades informaron que las víctimas son un joven de 18 años de edad, una mujer de 17 y un adulto mayor de 72 años que estaban afuera de la Universidad de Tokio. De acuerdo con medios locales las tres personas se encontraban conscientes tras el ataque.

Las tres estudiantes fueron atacados con un objeto afilado cuando se reunían para presentar su examen de ingreso en la Universidad de Tokio. El presunto agresor, otro estudiante de 17 años, fue arrestado por las autoridades, mencionaron medios locales.

“Detuvimos a un estudiantes de 17 años por supuestamente acuchillar por la espalda a tres víctimas con la intención de matar”, indicó el portavoz de la policía de Tokio.

|Reuters

¿Por qué atacó a tres estudiantes en la Universidad de Tokio?

Un programa radiofónico de Japón informó que en las primeras declaraciones, el atacante aseguró que “quería morir después de causar un incidente, ya que no me iba bien en los estudios”.

Las autoridades de Tokio comunicaron que el atacante no tenía que presentarse a los exámenes en la Universidad de Tokio y tampoco conocía a las víctimas, por lo que el ataque fue completamente al azar.

Tras el arresto del presunto culpable, la Universidad de Tokio continuó con la aplicación de exámenes de admisión al resto de los alumnos. Medio millón de estudiantes de secundaria en todo Japón hicieron las pruebas anuales de ingreso a la universidad este fin de semana en cientos de lugares en todo el país.

Cabe destacar que los ataques violentos son poco comunes en Japón, sin embargo, en los últimos meses se registraron algunos ataques con cuchillos. El más reciente ocurrió en octubre, cuando un hombre apuñaló a varias personas en un tren de Tokio.

El pasado 31 de octubre, un hombre disfrazado del ‘Joker’ atacó con un cuchillo a al menos 10 personas y provocó un incendio en el interior del metro de Tokio.

Las autoridades de Tokio arrestaron en el lugar al sujeto disfrazado del Joker, de unos 20 años de edad, y se inició una investigación al respecto.

