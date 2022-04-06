Estudiantes van al hospital por consumir viagra con jugo en Colombia

Trece estudiantes de un colegio en la ciudad de Cúcuta, Colombia terminaron en el hospital tras consumir pastillas de viagra con jugo de maracuyá durante su recreo.

De acuerdo con autoridades del colegio San Bartolomé, los estudiantes de noveno grado sintieron fuertes palpitaciones del corazón, por lo que los directivos los trasladaron a un unidad médica para ser atendidos.

"Debido a la situación, la institución procedió a activar la ruta de atención para dirimir conductas atípicas que afectan la buena imagen del centro educativo", compartió el colegio mediante un comunicado.

Un médico del centro de salud relató que el pasado 5 de abril, 11 estudiantes del colegio San Bartolomé fueron ingresados por consumir jugo de maracuyá con una sustancia desconocida, que al parecer era sildenafil.

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Agregó que dos de ellos se quedaron en el nosocomio bajo observación tras presentar dolor de cabeza, mareo y taquicardia, mientras que a los otros nueve alumnos se le dio de alta el mismo día.

También indicó que los 11 estudiantes recibieron atención oportuna gracias al traslado inmediato por parte de la directiva del colegio.

Blanca Rocío López, jefa del grupo de protección a la infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijo que al enterarse que 13 estudiantes consumieron viagra con jugo y uno de ellos también ingirió una bebida energizante, lo que le causó problemas de taquicardia.

Colegio busca evitar que estudiantes consuman sustancias desconocidas

La directora del colegio San Bartolomé en Colombia indicó que se reunirá con los padres de los estudiantes, orientadores, secretaria de Educación del municipio y la policía de Infancia y Adolescencia para analizar los sucedido.

Con la finalidad de evitar que otros alumnos consuman sustancias desconocidas que afecten su salud física y mental.

También solicitó a los padres apoyar a la escuela para orientar acompañar y hacer seguimientos a sus hijos sobre el buen manejo de las redes sociales, ya que muchas veces los estudiantes consumen sustancias porque lo vieron ahí.

