¡Activan alerta! EU recomienda no viajar a 13 estados de México por niveles de violencia

En las primeras horas del día, el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), dio a conocer algunas actualizaciones para que sus ciudadanos se mantengan alerta al momento de viajar al extranjero, la sorpresa es que seis estados de México aparecen en el listado.

Las alertas de viaje se modifican constantemente con el objetivo de que los ciudadanos estadounidenses estén al tanto de los riesgos que pueden existir en caso de visitar un país, esto lo realizan de acuerdo a los índices de violencia e inseguridad, pero ¿Qué estados de México forman parte de la lista?

¿Cuáles son los estados de México a los que no recomiendan viajar?

El embajador Ken Salazar fue el encargado de mostrar las actualizaciones; sin embargo, hay un total de 13 estados mexicanos que mantienen las alertas para los ciudadanos estadounidenses, estos son:



Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

Baja California

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

¿Qué dice el comunicado de EU sobre las alertas de viaje?

A lo largo del comunicado, aseguran que toman en cuenta diversos factores, como homicidios, secuestros y tasas de delitos violentos; sin embargo, resaltan que en México son “muy comunes”, por lo que algunos viajes por parte de empleados están prohibidos.

“Los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos, están muy extendidos y son comunes en México. El gobierno de los EE. UU. tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia [...] Los viajes de los empleados del gobierno de los EE. UU. a ciertas áreas están prohibidos o restringidos”, se lee en el comunicado.

El gobierno de los Estados Unidos hace hincapié que en la alerta de viaje no generaliza a todo el país, sólo algunas localidades específicas que mantienen reportes de violencia.

“En el caso de México, estas alertas no se hacen de manera general como país, sino por cada estado, por lo que, en ocasiones, la situación de seguridad y las recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses se enfocan en localidades específicas, es decir, que puede referirse a sitios determinados y no forzosamente reflejan la situación de la totalidad del estado”, aclaró el diplomático.