EU acusa a cuatro más de conspirar en asesinato de presidente de Haití

El Departamento de Justicia informó el martes de que Estados Unidos había presentado cargos penales contra otros cuatro hombres en relación con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Los hombres acusados el martes serán procesados en el Distrito Sur de Florida tras haber sido detenidos en Haití, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado. Los cuatro acusados ya fueron extraditados Estados Unidos.

Entre los nuevos acusados figuran los ciudadanos haitiano-estadounidenses con doble nacionalidad James Solages y Joseph Vincent, y el colombiano Germán Alejandro Rivera García, informó la institución.

Los tres hombres fueron acusados de conspirar para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos, y se enfrentan a cadena perpetua si son declarados culpables, añadió.

Un cuarto hombre, el ciudadano haitiano-estadounidense Christian Sanon, fue acusado de conspirar para sacar mercancías de contrabando de Estados Unidos y hacer que no se presentara la información de exportación, según el departamento.

En su caso se enfrenta a 20 años de prisión si es declarado culpable, añadió.

Los cuatro hombres comparecerán por primera vez el miércoles 1 de febrero ante un juez de primera instancia de Miami, según la institución.

Assassinat de Jovenel Moïse: les suspects James Solage, Christian Emmanuel Sanon,Joseph Vincent et le colombien Germàn Rivera Garcia, transférés en Floride aujourd’hui, doivent comparaître dès ce mercredi 1e février devant un tribunal fédéral au bureau du juge Alicia Otazo-Reyes. pic.twitter.com/RaX3eRx6wH — Passion Info Plus (@passioninfoplus) February 1, 2023

Otros detinidos por el asesinato de Moïse

Las fuerzas de seguridad estadounidenses detuvieron a tres sospechosos clave en los meses posteriores al asesinato de Moïse. Estos hombres también fueron trasladados a Estados Unidos para ser procesados por este magnicidio.

Siete personas se encuentran actualmente bajo custodia estadounidense en relación con el asesinato, según el Departamento.

Luego del asesinato de Moïse, la policía de Haití arrestó rápidamente a unos cuarenta sospechosos, incluidos veinte exsoldados colombianos, reclutados según ellos por una empresa de seguridad con sede en Florida.

La justicia estadounidense, competente para juzgar las conspiraciones urdidas en su territorio, se hizo cargo del caso.

Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros por un comando armado en julio de 2021 en su residencia privada en Puerto Príncipe, sin que intervinieran sus guardaespaldas.

El asesinato de Moïse dejó un vacío político en la nación caribeña y envalentonó a las poderosas bandas que actúan como autoridades de facto en algunas partes de Haití.