EU y Talibán dialogan sobre economía, derechos y lucha contra el narcotráfico

Funcionarios estadounidenses comunicaron al Talibán en Afganistán que Washington estaba abierto a entablar conversaciones técnicas sobre estabilidad económica y a debatir la lucha contra el narcotráfico, según informó el lunes el Departamento de Estado estadounidense tras dos días de conversaciones en Qatar.

La parte estadounidense reiteró su preocupación por el "deterioro" de los derechos humanos y pidió de nuevo al Talibán que reviertan las prohibiciones sobre la educación secundaria de las niñas y el empleo de las mujeres, así como la liberación de los estadounidenses detenidos, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

La parte estadounidense "se mostró abierta a continuar el diálogo sobre la lucha contra los estupefacientes", según el comunicado, y también se mostró dispuesta "a entablar pronto un diálogo técnico sobre cuestiones de estabilización económica."

IEA delegation led by FM Mawlawi Amir Khan Muttaqi including representatives from the MoF, DAB & officials from the Afghan Embassy & Political Office in Qatar, met with the US SR for Afghanistan Tom West & accompanying senior fifteen-member delegation from various departments pic.twitter.com/QK6JJE8J88 — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) July 31, 2023

¿Qué dijo el Talibán en las conversaciones?

Por su parte, funcionarios del Talibán plantearon en las conversaciones el levantamiento de las restricciones de viaje y de otro tipo impuestas a los líderes, así como la devolución de los activos del banco central afgano que se encuentran en el extranjero, según informó la administración de Kabul.

La mayoría de los dirigentes del Talibán necesitan permiso de la ONU para viajar al extranjero, y el sector bancario afgano está paralizado por las sanciones desde la toma del poder por la administración talibán, que se autodenomina Emirato Islámico de Afganistán (EIA).

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Qahar Balkhi, declaró en un comunicado en inglés que "la EIA reiteró que era crucial para fomentar la confianza" que se levantara la prohibición de viajar impuesta a líderes talibanes y descongelar las reservas del banco central "para que los afganos puedan establecer una economía que no dependa de la ayuda exterior".

Ningún país ha reconocido formalmente al Talibán como gobierno desde que el movimiento militante islamista volvió al poder en Afganistán en 2021, cuando las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos realizaron una caótica retirada tras 20 años de conflicto.