Con pocas expectativas, EU e Irán reanudan conversaciones nucleares

Las conversaciones nucleares indirectas entre Irán y EU se reanudaron en Viena en medio de pocas expectativas. Comenzaron con una reunión entre el negociador nuclear jefe de Irán y Enrique Mora, de la Unión Europea, que coordina el diálogo que busca salvar el acuerdo nuclear del año 2015.

Cabe señalar que tanto Teherán como Washington han minimizado la posibilidad de un avance en esta ronda de conversaciones nucleares, mientras que el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha advertido de que no queda margen para nuevos compromisos importantes.

Como Irán se niega a mantener conversaciones nucleares directas con Estados Unidos, Mora alternará entre Ali Bagheri Kani y el enviado especial de Estados Unidos (EU) para Irán, Rob Malley, que tuiteó que se dirigía a Viena con pocas expectativas.

Preparing to travel to Vienna for talks on basis of @JosepBorrellF's text. Our expectations are in check, but the United States welcomes EU efforts and is prepared for a good faith attempt to reach a deal. It will shortly be clear if Iran is prepared for the same. — Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) August 3, 2022

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Dando muestras de poca flexibilidad para resolver las cuestiones espinosas que quedan, Bagheri Kani hizo recaer en la Casa Blanca la responsabilidad de llegar a un compromiso, diciendo en una publicación en Twitter que EU (Estados Unidos) debería "mostrar madurez y actuar con responsabilidad".

Po otra parte, John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, señaló que las negociaciones "están prácticamente terminadas en este momento". De hecho le dijo a periodistas en Washington que: "No vamos a esperar eternamente a que Irán acepte el acuerdo. Hay un acuerdo sobre la mesa. Deberían aceptarlo... Parece que el tiempo se está acortando mucho en términos de poder llegar a un acuerdo".

Israeli Expert on Iran Nuclear Negotiations: Two Decades of Talks ‘Produced Only Further Iranian Progress’ | CBN News https://t.co/n2po7Jlz0G via @CBNNews — Julie (@juliecbnnews) August 5, 2022

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Poco queda del acuerdo del año 2015, que levantó las sanciones contra Teherán a cambio de restricciones a su programa nuclear.

Recordemos que el expresidente de EU, Donald Trump abandonó el pacto en el año 2018 y volvió a imponer duras restricciones. En respuesta, Teherán incumplió el acuerdo de varias maneras, incluyendo la acumulación de reservas de uranio enriquecido.

Sin embargo, luego de 11 meses de conversaciones nucleares indirectas en Viena entre Teherán y la administración del presidente Joe Biden, en marzo pasado se acordaron las líneas generales de un nuevo acuerdo, pero las conversaciones se rompieron entonces, principalmente por la exigencia de Teherán acerca de que Washington retire a sus Guardias Revolucionarios (IRGC) de una lista de terroristas.