¿Comprarías? EU crea cerveza artesanal hecha con agua reciclada de lavanderías

Una empresa buscaba ser amigable con el medio ambiente, por lo que fabricó la bebida llamada Epic OneWater Brew, una cerveza artesanal hecha con agua reciclada de duchas, lavabos y lavanderías recolectada de un edificio residencial.

De acuerdo con la página de esta bebida, es una cerveza estilo Kölsch, a la que describieron como “fresca, de cuerpo ligero, tipo alemana”. El agua con la que la elaboran es sustraída de Fifteen fifty, un edificio de 40 pisos de departamentos de lujo ubicado en San Francisco, Estados unidos.

Sus creadores aseguran que es segura beberla ya que pasa por una serie de tratamiento para hacerla potable, como microfiltración y luz ultravioleta.

🧵Una empresa de reciclaje de agua y una cervecería local de San Francisco, California, elaboran cerveza con aguas residuales. Epic OneWater Brew, de Epic Cleantec y Devil’s Canyon Brewing Company, se elabora con aguas grises recicladas de duchas, lavaderos y lavabos de baño en pic.twitter.com/qh8dOhuKKI — Rafael Quiñones (@Rq5bRafael) August 16, 2023

¿Dónde comprar la cerveza hecha con agua reciclada?

Por el momento no está a la venta, ya que las regulaciones de sanidad de Estados Unidos prohíben utilizar aguas residuales para elaborar bebidas o alimentos comerciales.

Aunque la cerveza no se puede vender, sus creadores la han regalado en algunos eventos como la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua celebrada en Nueva York. La empresa aseguró que el sabor es muy parecido al de una cerveza normal.

No obstante, el objetivo de este proyecto realmente es llamar la atención y concientizar sobre el problema de escasez de agua que se vive en el planeta y la necesidad de reutilizar el líquido.

“Creo que mucha gente, al principio y de forma comprensible, se mostró escéptica con el proyecto o dudó en probarlo, pero yo diría que el 99 % de los que llegaron sintiéndose un poco aprensivos, una vez que lo probaron, se entusiasmaron”, afirmó Aaron Tartakovsky, cofundador de la compañía.

La empresa encargada de realizar la cerveza artesanal con agua reciclada de lavanderías es Epic Cleantec, dedicada al tratamiento de aguas en San Francisco, y quien aseguró que los edificios utilizan el 14 por ciento del agua potable.