EU pide rechazar demanda de México contra fabricantes de armas

Un juez de Estados Unidos (EU) solicitó desestimar la demanda de México contra fabricantes de armas porque eso daría pie a que otras naciones también interpongan denuncias contra el país norteamericano.

Añadió que hasta Rusia podría demandar a EU por los armamentos que utilizan los ucranianos para defenderse de la operación militar rusa.

El juez de Distrito Boston F. Dennis Saylor fue quien solicitó rechazar la demanda de México de 10 mil millones de dólares contra empresas fabricantes de armas como Smith & Wesson SWBI.O y Sturm, Ruger & Co RGR.N , debido a una ola de tráfico de armas a través de la frontera.

▶️ #NoMásTráficoDeArmas | Consultor jurídico @acelorioa sobre la audiencia de hoy:



«Este litigio demuestra que el Gobierno de 🇲🇽 tiene la sofisticación necesaria para encontrar formas de atender un tema en el que nunca se había cuestionado la responsabilidad de las empresas». pic.twitter.com/LLgvTCPmRP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 12, 2022

El juez cuestionó que si procedía la demanda de México, por qué otros países no podrían hacerlo después, “como Italia por los asesinatos de la mafia, Israel por los ataques de Hamas o incluso Rusia por la muerte de sus soldados en Ucrania si ellos habían usado armas de esas empresas de EU”.

Consideró que era excesivo por parte del gobierno mexicano demandar a las empresas por la venta de armas que eran legales en EU a mayoristas que a su vez las vendían a minoristas antes de que los delincuentes las pasaran de contrabando a México.

México demanda a fabricantes de armas en EU

En agosto del año pasado, México presentó una demanda contra los fabricantes de armas en EU a quienes acusó de socavar sus estrictas leyes en ese ámbito al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.

La demanda argumenta que cada año se trafican a territorio mexicano más de 500 mil armas procedentes de EU, de las cuales más del 68 por ciento son producidas por las empresas demandadas.

Por lo que este martes se realizó la primera audiencia, donde el consultor jurídico de la cancillería mexicana, Alejandro Celorio, se mostró esperanzado en ganar el litigio.

Por su parte, las compañías señaladas aseguran que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.