Intervenciones y guerras de EU han provocado más de 4.5 millones de muertos

El Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown, publicó un informe que revela que desde que Estados Unidos emprendió la lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 han muerto un estimado de 4,5 millones de personas en guerras, intervenciones y luchas en diferentes naciones del mundo.

El estudio considera en la cifra a las personas que han muerto a consecuencia del colapso económico, inseguridad alimentaria, destrucción de establecimientos de salud pública, contaminación ambiental y violencia recurrente.

De acuerdo con el estudio al menos 937,000 personas perdieron la vida como consecuencia directa de las guerras que inició Estados Unidos en Afganistán, Iraq, Pakistán, Siria, Yemen, Libia y Somalia como parte de su lucha contra el terrorismo.

Post-9/11 wars’ death toll estimated at 4.5M — @CostsOfWar research cited in @thehill stating that nearly 4.5 million people have died due to wars that have raged across North Africa and the Middle East since the 9/11 attacks on U.S. soil in 2001.https://t.co/tUDYbIBM1A — Watson Institute (@WatsonInstitute) May 18, 2023

Stephanie Savell, codirectora de Costs of War y autora del informe, dijo que en países como Afganistán, que las tropas estadounidenses ocuparon durante aproximadamente 20 años, la "pregunta apremiante es si hoy en día se puede considerar que alguna muerte no está relacionada con la guerra".

El estudio aclara que las guerras matan a más personas de manera indirecta que en el combate directo, sobre todo a niños pequeños y otras personas de grupos vulnerables al resultar daños en infraestructura.

Cuando los conflictos se consideran terminados, Estados Unidos se queda con la responsabilidad de carácter moral de brindar asistencia y reparaciones rápidas y efectivas y de acuerdo con Savell Estados Unidos todavía puede hacer más de lo que hace para cumplir con esta responsabilidad.

Los niños los más afectados a largo plazo

Segun el reporte Cost of War project, 7,6 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición en Afganistán, Iraq, Siria, Yemen y Somalia

KABUL, AFGHANISTAN - JANUARY 22: Afghan children stand on muddy field are seen around the makeshift tent during winter season in Kamber district of Kabul, Afghanistan on January 22, 2023. Afghanistan is experiencing the most severe winter in recent years and the temperature dropped to minus 10 Celsius degree at night and to minus 30 degrees in some regions. Afghan people who cannot find food and fuel in the freezing weather, especially in the last two weeks, are waiting for help. Freezing weather caused the death of dozens of people. In this country, where the economic crisis has deepened, there is a large mass that cannot even buy wood. The people living in Kamber are composed of immigrant families who have come from southern provinces such as Kandahar and Helmend in the last few years. (Photo by Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images)|Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

Las intervenciones de Estados Unidos han llevado la misión de eliminar a grupos radicales pero en varias situaciones durante la operación se han cometido violaciones a los derechos humanos de las poblaciones involucradas y se desconocieron decenas de pactos internacionales, aseguran expertos.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 dejaron más de tres mil muertos y todavía hoy en día es considerado el ataque terrorista más mortífero de la historia de la humanidad. Fueron cuatro ataques suicidas cometidos usando aviones comerciales, que fueron secuestrados por terroristas, dos de los vuelos impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno mas contra el Pentágono en Viriginia y un cuarto vuelo que se estrello en Pensilvania, porque los pasajeros impidieron que llegara a su destino que era el Capitolio.