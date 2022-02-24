EU expulsa a ministro consejero de embajada de Rusia en Washington

Estados Unidos (EU) expulsó a Serguéi Trepelkov, ministro consejero de la embajada de Rusia en Washington, informó el Departamento de Estado.

Añadió que la expulsión del ministro consejero ruso se debió a una “respuesta directa” a la salida obligada de Bart Gorman, “número 2” de la embajada estadounidense en Moscú la semana pasada.

Serguéi Trepelkov era el segundo funcionario ruso de más rango que se encontraba en EU y Washington ya había avisado que tomaría una medida recíproca tras la expulsión de Gorman en Moscú

"Hemos sido muy claros con los rusos sobre dónde estamos: igualdad y justicia", remarcó el portavoz de EU.

Sin embargo, ambos países aún mantienen a sus respectivos embajadores oficiales: Anatoly Antonov en Washington y John Sullivan en Rusia.

Sanciones contra Rusia por ataque a Ucrania

Joe Biden anunció que sancionará económicamente a Rusia, y en conjunto con los miembros de G7 aprobaron un nuevo paquete de castigos, que incluyen frenar las exportaciones de Moscú, “lo que le pasará una cara factura a su economía”, tras el ataque contra Ucrania.

El presidente estadounidense añadió que el paquete de sanciones contra Putin está pensado para que el peso caíga sobre la economía de Rusia sin afectar a la de Estados Unidos y a los países Europeos.

Joe Bide aseguró que con dichas sanciones debilitarán la capacidad de Rusia de comercializar en dólares, libras y euros, con lo que se limitará el desarrollo de Rusia en el mercado de la tecnología, la economía y su Ejército terrestre y marítimo.

Mientras tanto, Inglaterra envió una prohibición a la aerolínea rusa Aeroflot para volar en el territorio británico, luego de que el presidente Vladimir Putin ordenara una invasión a Ucrania, informó este jueves el primer ministro Boris Johnson.

El secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo que había firmado las restricciones que prohíben a todas las compañías aéreas rusas regulares entrar en el espacio aéreo de Inglaterra.