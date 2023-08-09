Estados Unidos obtuvo orden de acceso a la cuenta de Trump en Twitter

El fiscal especial de Estados Unidos que investiga a Donald Trump obtuvo en enero una orden de acceso a la cuenta de Twitter del expresidente y la compañía de redes sociales tardó en cumplir con la disposición, según la opinión de un tribunal de apelaciones emitida el miércoles.

La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó la decisión del juez federal de primera instancia de declarar en desacato a Twitter, ahora conocido como X, y multarlo con 350 mil dólares. El fallo indicó que Twitter expresó su preocupación por la Primera Enmienda sobre una orden de no divulgación emitida sobre el acceso, ya que la compañía quería notificar a Trump al respecto.

“Dadas las circunstancias, el tribunal no abusó de su discreción cuando finalmente declaró en desacato a Twitter e impuso una sanción de 350 mil dólares”. Fallo de la corte.

La opinión del tribunal del miércoles no identificó qué juez declaró en desacato a Twitter. Si bien los tuits de Trump se pueden ver públicamente, la empresa también tiene información no pública sobre cuentas, como mensajes directos, borradores de tuits, datos de ubicación y el tipo de dispositivo utilizado para enviar los mensajes.

La opinión del tribunal consideró que la orden estaba relacionada con la investigación de Smith sobre los eventos que sacudieron al Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de los partidarios de Trump, cuando éste aún era presidente.

La semana pasada, Trump se declaró inocente de la acusación de conspirar para anular su derrota electoral de noviembre de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Trump es el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024.

Trump

Los abogados de Trump piden retrasar la vista del caso por las elecciones de 2020

Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron el martes a la jueza del caso por las acusaciones de intentar anular las elecciones de 2020 que retrase una audiencia judicial, en la que se busca determinar cómo se pueden usar y compartir las pruebas en el caso.

Los abogados de Trump y el equipo del fiscal especial Jack Smith discreparon sobre la fecha para debatir la presentación judicial ante la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkan, en la que se discutirá el manejo de las pruebas. Los fiscales dijeron que estaban disponibles toda la semana. Los abogados de Trump pidieron un aplazamiento hasta principios de la próxima semana.

El lunes, el equipo de defensa de Trump se opuso a una solicitud de los fiscales para que Chutkan imponga una orden de protección para garantizar que las pruebas confidenciales no sean compartidas públicamente por el expresidente, sugiriendo que podría usar la información para intimidar a los testigos.

Los abogados de Trump dijeron que los límites infringirían su derecho a la libertad de expresión, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.