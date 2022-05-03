EU extenderá permisos de trabajo de algunos inmigrantes

Estados Unidos (EU) extenderá los permisos de trabajo que vencen por un año y medio para decenas de miles de inmigrantes debido a los largos retrasos en el proceso de renovación, señaló el Servicio de Ciudadanía Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

El cambio, descrito en una regla final temporal que entrará en vigencia el miércoles (4 de mayo de 2022), evitará que alrededor de 260 mil inmigrantes pierdan la autorización de trabajo durante un período de 18 meses y le dará tiempo a USCIS para despejar la fila de solicitantes, señaló la agencia estadunidense.

Los inmigrantes que solicitan renovar permisos de trabajo y que normalmente califican para una extensión automática de 180 días recibirán una extensión automática de 540 días mientras sus solicitudes están pendientes, aseguró el Servicio de Ciudadanía Inmigración de Estados Unidos (EU).

.@DHSgov publicó una regla final temporal que aumenta temporalmente el período de extensión automática de la autorización de empleo y los EAD para ciertos solicitantes de renovación que presentaron el Formulario I-765. Más información en: https://t.co/EFu1AcmWN3 — USCIS Español (@USCIS_es) May 3, 2022

EU extiende vigencia de permiso de trabajo a partir de fecha de vencimiento

USCIS, la agencia encargada de manejar el papeleo de inmigración, ha tenido problemas con grandes retrasos en los últimos años, un problema exacerbado por los déficits presupuestarios y las ralentizaciones relacionadas con la pandemia de Covid-19.

Los empleadores estadunidenses han enfrentado dificultades para encontrar trabajadores "inmigrantes" en los últimos meses, en un momento en que se levantaron las restricciones por la contingencia sanitaria en todo el país, lo que hace que los permisos de trabajo sean aún más relevantes.

Los retrasos crearon una "situación grave" para los solicitantes que perdían su autorización de empleo cuando esperaban una renovación, dijo USCIS en su decisión, publicada en línea este martes (3 de mayo de 2022).

Los pedidos de permisos de trabajo afectados por la extensión se componen en gran parte de solicitantes de asilo, ciertos inmigrantes que buscan la residencia permanente y aquellos que intentan cancelar una orden de deportación, agregó la agencia.

Los tiempos de procesamiento para los solicitantes de asilo que buscan renovar los permisos de trabajo aumentaron a unos 11 meses en el año 2021, frente a los siete meses de 2017, según datos de la agencia.

Durante una audiencia en el Congreso de EU, director Ur Jaddou, señaló que la agencia tenía 8.5 millones de casos de inmigración pendientes, un recuento que incluye a personas que buscan tarjetas de residencia y ciudadanía.

Más de la mitad de esos casos pendientes han tomado más tiempo que los plazos de procesamiento normales de la agencia.