Estados Unidos (EU) levanta restricciones de vuelos a Cuba

El gobierno del presidente Joe Biden revocó el miércoles una serie de restricciones de vuelos a Cuba impuestas durante la administración de Donald Trump, incluido el término de una prohibición de vuelos de EU a aeropuertos cubanos que no sean La Habana.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por su siglas en inglés) emitió la orden a pedido del secretario de Estado Antony Blinken, quien dijo que la acción era "en respaldo del pueblo cubano y en los intereses de la política exterior de Estados Unidos".

El mes pasado, la Casa Blanca había señalado la medida planeada como parte de una revisión más amplia de la política hacia Cuba. Las restricciones de vuelos se han levantado con efecto inmediato.

El gobierno de Trump había emitido una serie de restricciones aéreas en 2019 y 2020, en un intento de aumentarla presión económica de EU (Estados Unidos) sobre el gobierno de Cuba.

El gobierno de Biden revocó varias restricciones contra los vuelos a Cuba que impuso su predecesor, Donald Trump. ¿Qué cambia? https://t.co/BNKSmTnJw1 — CNN en Español (@CNNEE) June 2, 2022

Medidas incluían prohibición de vuelos estadunidenses a aeropuertos cubanos que no sean La Habana

Las medidas incluían la prohibición de que las compañías aéreas estadunidenses vuelen a ocho aeropuertos internacionales de Cuba fuera de La Habana, incluidos los de Camagüey, Cayo Coco, Cayo Largo, Cienfuegos, Manzanillo, Matanzas y Santiago de Cuba.

Bajo el mandato del presidente Donald Trump, el USDOT impuso un límite a los vuelos chárter a Cuba de 3 mil 600 al año y posteriormente suspendió los vuelos chárter privados a Cuba. El departamento también prohibió los vuelos chárter a cualquier aeropuerto cubano excepto La Habana.

El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que la Isla Caribeña “utiliza los fondos del turismo y los viajes para financiar sus abusos y su injerencia en Venezuela. No se puede permitir que los dictadores se beneficien de los viajes de Estados Unidos".

.@SecPompeo: Hoy pedí al @USDOT que suspenda los vuelos chárter privados entre EEUU y Cuba. El régimen de Castro utiliza el turismo y los fondos de viajes para financiar sus abusos e interferencias en Venezuela. No se puede permitir que dictadores se beneficien de viajes de EEUU. — Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) August 13, 2020

Bajo el gobierno de Trump, el USDOT sí permitía los vuelos chárter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos chárter autorizados "para fines médicos de emergencia, búsqueda y rescate, y otros viajes que se consideren de interés para los Estados Unidos".

Con las aerolíneas estadunidenses enfrentando vuelos completos y algunas enfrentando escasez de empleados, no está claro cuántos nuevos vuelos a Cuba podrían agregarse.

Como resultado de la orden, el USDOT desestimó como obsoletas las solicitudes pendientes de exenciones de emergencia de asignación de vuelos chárter públicos a La Habana.