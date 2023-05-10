¿Cuáles son los riesgos de entrar ilegalmente a EU por el fin del Título 42?

El Título 42, que prohíbe el ingreso de personas migrantes a Estados Unidos (EU) terminará este 11 de mayo, después de casi tres años de iniciar en el contexto de la pandemia de Covid-19. No obstante, esto no implica el ingreso automático de los migrantes, por lo cual existen otros riesgos ante el fin de esta disposición.

Las autoridades de la Unión Americana han advertido de las “consecuencias severas” para quienes intenten ingresar de forma irregular a dicho país, por lo cual pueden enfrentar incluso procesos legales en su contra.

Get the facts: The lifting of the Title 42 public health Order does not mean our border is open. In fact, our use of Title 8 after May 11 means tougher consequences for those who cross illegally. ⬇️ pic.twitter.com/hGcOSTQCQO — Homeland Security (@DHSgov) May 10, 2023

¿Qué es el fin del Título 42 Estados Unidos?

El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciaron que dejarán de aplicar el Título 42 y volverán a la aplicación del Título 8, donde las autoridades de inmigración realizan procesos expeditos y expulsar a “individuos que llegan a la frontera de EU de manera ilegal”, señalaron las dependencias en un comunicado.

Esta medida forma parte de la Ley del Servicio Público de Salud de 1944, en la cual el gobierno puede impedir la entrada de personas del extranjero para evitar el ingreso de enfermedades transmisibles. Debido a la emergencia por Covid-19, en marzo de 2020 la administración del entonces presidente Donald Trump implementó el Título 42.

We are building lawful pathways and consequences to reduce irregular migration – more than 100,000 people from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela have arrived lawfully through our processes. ⬇️ pic.twitter.com/RmTbe0Znlw — Homeland Security (@DHSgov) May 10, 2023

¿Cuándo se termina el Título 42 en Estados Unidos?

El Título 42 terminará su aplicación a las 23:59 horas del 11 de mayo de 2023 en Estados Unidos, con lo cual comenzará a aplicar el Título 8.

El gobierno de la Unión Americana señaló que con el regreso al Título 8 es esperable que descienda el número de cruces fronterizos reiterados a lo largo del tiempo.

We are a nation of immigrants, and we are also a nation of laws. DHS stands ready to enforce the tough immigration laws of the United States following the lifting of the Title 42 public health Order. — Homeland Security (@DHSgov) May 10, 2023

¿Qué pasa si intento cruzar a EU de forma ilegal?

Las autoridades estadounidenses señalan que, en caso de querer cruzar a la Unión Americana de forma ilegal, las personas pueden enfrentar una prohibición de reingreso por al menos cinco años, así como la expulsión de dicho país en cuestión de días.

Además, también existe la posibilidad de enfrentar un posible proceso penal ante varios intentos reiteramos de entrar a EU de forma ilegal. También entrarán en un mecanismo en el cual no son elegibles para solicitar asilo.

