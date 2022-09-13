EU, preocupado porque Rusia “revuelva la olla” de Azerbaiyán y Armenia

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos (EU), dijo este martes que le preocupa que Rusia intente “revolver la olla” en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia.

Por lo que, instó a ambas partes a cesar las hostilidades para evitar que el conflicto escale, luego de que estallaron combates cerca de la frontera entre ambos países.

"Si Rusia intenta de alguna manera agitar la olla, crear una distracción de Ucrania, es algo que siempre nos preocupa", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos en una conferencia de prensa realizada en India.

El funcionario estadunidense agregó que Rusia también podría utilizar su influencia en la región para “ayudar a calmar las aguas”.

“Pero si Rusia realmente puede usar su propia influencia para el bien, que es volver a calmar las aguas, poner fin a la violencia e instar a la gente a comprometerse de buena fe en la construcción de la paz, eso será algo positivo”, añadió Antony Blinken.

🇦🇲🇦🇿 | El amanecer muestran el alcance del fuego de artillería de Azerbaiyán en la ciudad de Jermuk, en Armenia. pic.twitter.com/6NDOP3di9L — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 13, 2022

Estados Unidos insta a cesar hostilidades entre Azerbaiyán y Armenia

En tanto, John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, indicó que Estados Unidos está preocupado por los informes de ataques a lo largo de las fronteras de Armenia y Azerbaiyán e instó a los gobiernos de ambos países a restablecer líneas directas de comunicación entre diplomáticos y militares.

🇦🇲💥🇦🇿 | Armenia y Azerbaiyán vuelven a estar en guerra…



Recordemos que Rusia es la aliada de la cristiana Armenia, y Turquía es la aliada de la islámica Azerbaiyán pic.twitter.com/8eZYre31lg — Emily Habsburg (@emily_habsburg) September 12, 2022

“Nos hemos comprometido activamente con los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán para ver qué podemos hacer para poner fin a esta violencia”, dijo Kirby a los periodistas en la Casa Blanca. "No puede haber una solución militar a este conflicto. Instamos a la moderación de cualquier otra hostilidad militar".

¿Qué pasa entre Armenia y Azerbaiyán?

Armenia dijo que varios pueblos cerca de la frontera con Azerbaiyán, incluidos Jermuk, Goris y Kapan, fueron bombardeados en las primeras horas del martes y que había respondido a lo que llamó una "provocación a gran escala" por parte de Azerbaiyán.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, acusó a Azerbaiyán de atacar las ciudades de Armenia porque no quería negociar el estatus de Nagorno-Karabaj, un enclave que se encuentra dentro de Azerbaiyán pero que está poblado principalmente por personas de etnia armenia .

Por su parte, Azerbaiyán acusó a Armenia de llevar a cabo actividades de inteligencia a lo largo de la frontera y mover armas, dijo que sus posiciones militares fueron atacadas por Armenia .

Los medios azeríes informaron que un acuerdo de alto el fuego se había roto casi inmediatamente después de su entrada en vigor el martes por la mañana.