EU presiona para fortalecer sanciones de la ONU contra Corea del Norte

Estados Unidos presionará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) para que "actualice y fortalezca" las sanciones internacionales contra Corea del Norte por sus "provocaciones cada vez más peligrosas", dijo el viernes la embajadora de Washington ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

La funcionaria realizó el anuncio durante una reunión del Consejo de 15 miembros para discutir el último de una serie de lanzamientos de misiles por parte de Pionyang este año. Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) el jueves 25 de marzo.

Las pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte han sido prohibidos durante mucho tiempo por el Consejo de Seguridad. Pionyang ha sido objeto de sanciones de la ONU desde 2006, que el Consejo de Seguridad ha reforzado a lo largo de los años.

"Ahora no es el momento de poner fin a nuestras sanciones, ahora es el momento de aplicarlas", dijo Thomas-Greenfield. "Ofrecer un alivio de las sanciones, sin un progreso diplomático sustancial, solo canalizaría más ingresos para el régimen y aceleraría la realización de sus objetivos de ADM (armas de destrucción masiva) y armas balísticas".

No dio detalles sobre los planes de propuesta de Estados Unidos para fortalecer las sanciones de la ONU, que apuntan a cortar el financiamiento de los programas prohibidos de Pionyang.

Es probable que los aliados de Corea del Norte, China y Rusia, se opongan a la medida. En cambio, han estado presionando durante mucho tiempo por una relajación de las sanciones de la ONU para mejorar la situación humanitaria de Corea del Norte y alentar a Pionyang a regresar a las negociaciones de desnuclearización con Estados Unidos y otros.

"Ninguna de las partes debe tomar ninguna medida que conduzca a mayor tensión", dijo el viernes al Consejo el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun. "Estados Unidos no debe seguir ignorando las demandas justificadas de la RPDC. Debería ofrecer una propuesta atractiva para allanar el camino para la pronta reanudación del diálogo".

EU propondrá endurecer sanciones contra Corea del Norte por lanzamiento de misilhttps://t.co/qDo7oNTePl#EstadosUnidos #Sanciones pic.twitter.com/EdOf8wCCsD — Super Channel 12 (@SuperChannel_12) March 25, 2022

Pruebas de Corea del Norte

El nombre formal de Corea del Norte es República Popular Democrática de Corea (RPDC). El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, dijo que la prueba del ICBM del jueves fue diseñada para demostrar el poder de su fuerza nuclear y disuadir cualquier movimiento militar estadounidense.

Corea del Norte ha lanzado decenas de misiles desde que inició 2022.

La jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, dijo al Consejo el viernes que la última vez que Corea del Norte realizó una prueba ICBM fue el 29 de noviembre de 2017.

"La RPDC también parece estar impulsando activamente su programa nuclear", dijo.

DiCarlo subrayó que "la unidad del Consejo de Seguridad en este asunto es fundamental para aliviar la tensión, superar el estancamiento diplomático y evitar un ciclo negativo de acción-reacción".