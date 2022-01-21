EU exigirá vacunación a viajeros que entren desde México o Canadá

Autoridades de Estados Unidos (EU) exigirán su esquema de vacunación Covid-19 a quienes provengan de México y Canadá, a partir del 22 de enero.

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que los viajeros que entren por México o Canadá presenten su esquema de vacunación completo.

El motivo para implementar esta medida, según el comunicado del DHS, son los casos de Covid-19 que continúan aumentando en EU

NEW: Beginning Saturday, January 22, DHS will require non-U.S. individuals seeking to enter the U.S, via land ports of entry and ferry terminals at the U.S.-Mexico and U.S.-Canada borders to be fully vaccinated for #COVID19 and provide related proof of vaccination. — Homeland Security (@DHSgov) January 20, 2022

"El DHS requerirá que las personas no estadounidenses que deseen ingresar a los EU a través de puertos de entrada terrestres y terminales de ferry en las fronteras de EU-México y Canadá presenten el certificado de vacunación".

Estas medidas aplicarán para los viajeros que viajen a EU por causas esenciales y no esenciales, pero exentan a los residentes permanentes legales o ciudadanos estadounidenses.

“Estos requisitos de viaje actualizados reflejan el compromiso de la Administración Biden-Harris de proteger la salud pública al tiempo que facilitan de manera segura el comercio y los viajes transfronterizos que son fundamentales para nuestra economía”.

Requisitos de vacunación para los viajeros de México y Canadá

De acuerdo con las autoridades de EU, los viajeros deberán presentar los siguientes requisitos de vacunación para ingresar al país.

Certificar verbalmente su estado de vacunación contra el Covid-19.

Proporcionar prueba de una vacuna Covid-19 aprobada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Presentar un documento válido que cumpla con la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en inglés), como un pasaporte válido, una tarjeta del Programa de Viajero Confiable o una Tarjeta Tribal Mejorada; y,

estar preparado para presentar cualquier otro documento relevante solicitado por un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante una inspección fronteriza.

No se requiere la prueba de Covid-19 para ingresar a través de un puerto de entrada terrestre o terminal de ferry.

Aunque estos requisitos no aplican para los ciudadanos estadounidenses o residentes legales, deben de presentar su documento de Iniciativa de viaje del hemisferio occidental (la WHTI, por sus siglas en inglés) cuando vuelva al país.

Estos cambios, que se anunciaron por primera vez en octubre de 2021 y se realizaron en consulta con la Casa Blanca y varias agencias federales, incluidos los CDC, alinearán las medidas de salud pública que rigen los viajes terrestres con las que rigen los viajes internacionales entrantes.

